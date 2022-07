‘Death Note’: Nova série live-action terá irmãos Duffer, de ‘Stranger Things’, como produtores

De acordo com informações do Deadline, os irmãos Duffer vão conduzir a adaptação live-action do anime de sucesso mundial ‘Death Note’. Matt e Ross Duffer são os criadores da série ‘Stranger Things’, da Netflix.

Ainda de acordo com o Deadline, o projeto não terá relação nenhuma com o filme ‘Death Note’, de 2017. Ao invés disso, será uma nova adaptação do mangá e anime originais japoneses, criados por Tsugumi Ohba e Takeshi Obata. A produção será uma série.

Em Death Note, acompanhamos um jovem e inteligente estudante de ensino médio, Light, que encontra um caderno com o poder sobrenatural de matar qualquer pessoa cujos nomes estejam escritos em suas páginas. Decidindo livrar o mundo de criminosos, ele é investigado pelo detetive L.

Ainda não há data de lançamento.