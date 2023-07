Deadcat faz show intimista de lançamento do seu primeiro álbum no Rio de Janeiro

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/07/2023 - 13:56 Compartilhe

Deadcat, artista brasileiro que está trazendo um frescor à cena indie-pop-rock, se apresentou na sexta-feira, dia 21, em show intimista de lançamento do primeiro álbum, homônimo, no Manouche, Rio de Janeiro.

A casa de shows carioca que já abrigou Maria Bethania, Esparanza Spalding e Marcelo D2, entre outros, se transformou em pista de dança com musicas como “Scarlet” e “Radio”, que estão há meses entre as mais tocadas nas rádios do Brasil no segmento pop eletrônico.

O artista ainda apresentou a sensual faixa inédita “Cheap Sex”, a ser lançada no segundo semestre pelo selo Rizz 4 Music, com distribuição da InGrooves (grupo Universal Music).

A releitura do clássico contemporâneo “Bitch Don’t Kill My Vibe”, de Kendrick Lamar, elevou ainda mais a temperatura na noite.

Entre os convidados que agitaram a pista estavam amigos e parceiros do mercado fonográfico, como os atores Eduardo Sterblitch, Louise D’Tuani, Leandro lima e Juliana Didone, a cantora Duda Beat, e a apresentadora do Multishow Dede Teitcher.

Trajetória

Natural de Curitiba, aos treze anos DeadCat foi morar na Europa. Com 17 começou a estudar Indústria Musical na London Metropolitan University. Começou a fazer música em inglês, idioma com o qual o artista aprendeu a comunicar a sua arte, cantou em quase todos os pubs da Inglaterra, e voltou para o Brasil durante a pandemia.

Cantor, músico, compositor e produtor, DeadCat lançou seu primeiro álbum no Brasil, em março desse ano. Músicas como “Scarlett”, que atingiu mais de 590 mil cliques no Spotify, ficou em 1º lugar no ranking de rádios de quatro cidades brasileiras e em 5º lugar dentre as Top 10 Internacionais nas rádios do Brasil, apresenta um impensável sample do tema do filme “E o vento levou” e navegam pelos mares do house-funk, como uma dessas faixas atemporais que arrastam o ouvinte para a pista logo nos primeiros segundos.

Na mesma pulsação, “Radio”, que soma mais de 405 mil curtidas no Spotify, faz uma ode ao aparelhinho que animava as festinhas do mundo inteiro, mas com um sabor de verão, especialmente no refrão. Formam o álbum também músicas como “Nameless”, “Tomorrow”, “Midnight boogie” entre outras

Serviço:

Instagram: @deadcatmusic

Spotify: DeadCat

YouTube: DeadCat

