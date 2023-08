Déa Lucia se emociona ao falar de Paulo Gustavo em data especial: ‘Sonhou, dizendo que seria pai’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/08/2023 - 13:21 Compartilhe

Neste domingo (13), comemorou-se o Dia dos Pais no Brasil. A data é celebrada por diversas famílias e, algumas delas, aproveitam para relembrar alguns entes que já partiram.

Durante exibição do programa ‘Domingão com Huck’, dona Déa Lúcia, mãe de Paulo Gustavo, aproveitou a data especial para relembrar o desejo do filho em ser pai. A artista também mandou uma mensagem ao viúvo do humorista, Thales Bretas, pai de seus netos, Gael e Romeu.

“Quero mandar um beijo para meu genro que é um pai maravilhoso. E beijo para meu filho que sonhou, dizendo que ele seria pai”, disse Déa Lúcia, que se emocionou e acabou sendo consolada por Luciano Huck.

Paulo Gustavo faleceu no dia 4 de maio de 2021, aos 42 anos. O ator foi vítima da Covid-19. Ele é pai dos pequenos Gael e Romeu, frutos da relação com o médico Thales Bretas.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias