De Zumbi Punk para Sapucaí, Sabrina Sato arrasa com look cravejado Swarovski

Sabrina Sato está nos preparativos finais para fazer bonito na passarela do samba, onde brilha desde 2011 como Rainha de Bateria da Unidos de Vila Isabel. Nesta noite de sábado, 22, ela deixou o tradicional Copacabana Palace, na zona sul do Rio de Janeiro, e seguiu rumo ao último ensaio técnico da escola na Marquês de Sapucaí.

A apresentadora surgiu com um look que é uma verdadeira constelação de cristais, assinado pela Swarovski, representando um Zumbi Punk para Vila Isabel que vem com o enredo “Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece”.

+Sabrina Sato compartilha registro da lua de mel, acompanhada da filha, Zoe

+Sabrina Sato brilha como rainha de bateria em ensaio da Gaviões da Fiel

Após brilhar na Avenida, Sabrina seguiu direto para mais uma troca de look, já que ainda promete parar tudo com sua fantasia, a mais aguardada da noite no Baile da Vogue.

Styling: Pedro Sales

Beleza: Will Vieira

Fotos: Hick Duarte

Video: Marlon Brambilla

Head Piece: Jean-Baptiste Santens

Look: Custom Swarovski

Nail Art: Roberta Munis

Retouch: Bruno Rezende