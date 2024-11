De Zerbi diz que fica no Olympique de Marselha: ‘Não saí da Ucrânia quando Putin bombardeou’

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 22/11/2024 - 17:08 Para compartilhar:

O técnico italiano Roberto De Zerbi afirmou nesta sexta-feira (22) que não deixará o Olympique de Marselha e lembrou que continuou na Ucrânia “quando Putin bombardeou Kiev”, na época em que e ele dirigia o Shakhtar Donetsk.

Depois da derrota por 3 a 1 em casa para o Auxerre na última rodada do Campeonato Francês, há duas semanas, De Zerbi concedeu uma entrevista coletiva com palavras que foram interpretadas como uma despedida do clube.

“Se eu sou o problema, estou disposto a ir embora. Deixo o dinheiro e devolvo o meu contrato”, afirmou na ocasião.

Nesta sexta-feira, De Zerbi esclareceu suas declarações.

“Se alguns entenderam que eu ia me demitir, fiquem tranquilos. Não estou fugindo”, explicou.

“Não saí da Ucrânia quando Putin bombardeou Kiev. Acredito fortemente no Olympique de Marselha e nos jogadores que treino. Não tenho nenhuma intenção de ir a lugar nenhum”, garantiu o treinador.

“Aquelas palavras foram de uma pessoa que assume suas responsabilidades. Fizemos cinco jogos no Vélodrome [estádio do Olympique]: uma vitória, dois empates e duas derrotas. Então é normal que eu assuma a minha responsabilidade”, explicou.

De Zerbi chegou ao Shakhtar Donetsk em 2021 e estava no clube quando a Rússia iniciou sua invasão à Ucrânia em fevereiro de 2022. Ele deixou a equipe quatro meses depois.

