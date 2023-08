De Xuxa a Ivete Sangalo: veja os famosos que foram acusados de ter pacto com o diabo

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 23/08/2023 - 16:22 Compartilhe

Viralizou nas redes sociais, na noite de terça-feira, 22, um vídeo em que o Pastor Gion Lucas diz em entrevista ao ‘Maceió Podcast’ que uma música da cantora Ivete Sangalo foi ofertada ao diabo – e a de Margareth Menezes a macumbaria.

Após a fala polêmica do religioso, a IstoÉ Gente lista outros famosos que foram acusados de ter um pacto com o diabo. Confira!

Xuxa Meneghel

A história de que Xuxa Meneghel teria feito um pacto com o diabo é antiga, da década de 80, e já foi negada diversas vezes pela própria loira. Ela foi alvo de uma série de boatos de que teria feito um pacto para conquistar o sucesso, inclusive através de músicas com significados ocultos como “Ilariê”.

Além dessa lenda urbana, quando o termo ainda nem existia, haviam outros, como a boneca amaldiçoada e o disco que falava coisas diabólicas ao ser rodado no sentido oposto.

Anitta

Em 2018, Anitta respondeu a dúvidas de alguns internautas no Twitter se seu sucesso era fruto de um pacto com o demônio.”Sim, ele vem me buscar em dez anos, igual no ‘Supernatural’, com vários cachorros. Por isso, tô aproveitando tudo rápido”, ironizou a cantora.

Andressa Urach

Andressa Urach não cansa de gerar polêmica com as suas declarações nas redes sociais. Todos os dias, a modelo fala sobre assuntos de cunho sexual, como experiência na cama, fazer sexo anal, entre outros temas picantes. Ela sempre aparece nos holofotes para falar de suas intimidades.

Nas redes sociais, alguns internautas especularam que Urach teria feito um pacto com o diabo.

À IstoÉ Gente, o tarólogo e vidente Val Couto, que é conhecido por fazer previsões sobre a vida dos famosos, disse que Andressa Urach não tem um pacto com o diabo.

“Não vejo esse pacto. A Andressa tem uma ansiedade muito grande em estar na mídia. Aqui na terra ela pode gerar todas essas polêmicas, mas ela vai pagar em outro plano. Também vejo um problema espiritual na vida dela, ela tem algo espiritual muito forte que lhe atrapalha bastante”, diz o clarividente.

Beyoncé

Beyoncé também foi apontada por supostas ligações ao diabo na época do nascimento de sua primeira filha, Blue Ivy, em 2012. Teorias das redes sociais apontavam que, escrito ao contrário, o nome da menina seria uma referência ao nome latim Eulb que significaria “filha de Satã”. É claro que a palavra nem mesmo existe.

Além disso, em 2020, KW Miller, candidato ao Congresso pelo estado da Flórida, afirmou que a cantora passaria mensagens satânicas através da música “Formation”. “Ela guarda símbolos satanistas em sua bolsa”, afirmou o político.

Lady Gaga

Lady Gaga, por contra de seus looks extravagantes e clipes cheios de significados ocultos, foi acusada de se relacionar com elementos satânicos. Em 2012, a cantora foi acusada de realizar um ritual dentro da suíte de um hotel em Londres. Segundo informações da NME, uma funcionária teria encontrado a banheira do quarto cheia de sangue após a saída de Gaga do local.





Madonna

Em 2009, a Rainha do Pop Madonna levou seu show para a cidade de Varsóvia, na Polônia, no mesmo dia de uma importante festa católica. Na épica, Lech Walesa, ex-presidente do país, não gostou nada da situação. “É uma provocação satânica. O show de Madonna é um ataque do diabo ao nosso país católico”, disparou ele.

Paul McCartney

Um frase controversa na música “Revolution 9”, dos The Beatles, criou uma teoria que teria um pacto entre Paul McCartney e o diabo.

“Me excite, homem morto”, diz o músico na canção, alimentando os rumores de que ele teria selado um combinado satânico.

