De volta após final da Champions, Landim celebra vitória do Flamengo: ‘Que seja a quarta de muitas’ Presidente do Rubro-Negro esteve em Paris e se reuniu também com parceiros comerciais do clube. Pelas palavras dele, o time está 'engrenando' no Campeonato Brasileiro

O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, voltou de Paris (FRA), onde assistiu à final da Champions League, no último sábado. E assistiu à vitória do time rubro-negro sobre o Fluminense, neste domingo, do Maracanã. Apesar de não ter sido com grande atuação coletiva, o mandatário celebrou a quarta vitória seguida da equipe comandada por Paulo Sousa.





– Importante ganhar, ter uma sequência de vitórias como a nossa. Quatro vitórias seguidas agora, e ter ficado bem na Libertadores, com um sorteio dando o segundo jogo em casa, classificado para a Copa do Brasil também, engrenando no Brasileiro…. muito feliz, muito feliz. Que seja, vamos dizer assim, a quarta de muitas que venham pela frente numa sequência – desejou, em entrevista à FlaTV.

Na capital francesa, além de assistir à partida final da temporada europeia, Landim teve reuniões com patrocinadores e outros parceiros comerciais do Flamengo. Logo após retornar, viu o time sofrer para vencer o clássico e subir na tabela do Campeonato Brasileiro.

– Chegando com essa vitória sofrida, como sempre. Todo clássico é difícil, sabemos disso. Importante foram os três pontos e essa continuidade de vitórias, que são importantes para continuarmos pensando no final do campeonato, que é muito longo. Tem muita coisa para acontecer, mas é sempre muito importante pontuar – ressaltou Landim.

