De volta aos treinos, Fagner recebe homenagem de Beckham por marca pelo Corinthians

Após completar 400 jogos pelo Corinthians, no último dia 11 de maio, o lateral-direito Fagner acabou ficando dez dias em isolamento, por ter contraído Covid-19 dois dias depois. De volta aos treinamentos, o jogador recebeu uma homenagem do seu ídolo no futebol: o inglês David Beckham.

No encarramento da atividade desta segunda-feira (24) o jogador foi surpreendido ao receber um vídeo do ex-atleta de Real Madrid (ESP), Manchester United (ING), Milan (ITA) entre outros grandes europeus o parabenizando.

– Eu gostaria de parabenizá-lo pelos 400 jogos pelo Corinthians. É um feito impressionante! Parabéns e felicidades! – disse Beckham, em vídeo.

O inglês também perguntou sobre o motivo de Fagner utilizar a camisa número 23, algo que tem a ver diretamente com Beckham.

– A história da camisa 23 começou por causa do David Bechkam, quando ele era do Real, quando ele jogava no Manchester (United) eu já acompanhava ele, pelo jeito que ele batia na boal, e eu por jogar na beirada do campo me espelhava nele, em bater na bola e qualidade, que é impossível ter a mesma que ele, Quando eu chego no PSV tinha a camisa 23 quis pegar logo, por estar começando a minha trajetória na Europa, foi um cara que sempre vi como ídolo para mim, pelo jeito que jogava, que batia na bola. Essa mensagem tenho que guardar para o resto da vida. Receber uma mensagem do seu ídolo é sempre muito gratificante – disse o corintiano, em material divulgado pela Corinthians TV.

Para coroar o dia especial, o 400º jogo de Fagner pelo Corinthians teve o lateral abrindo o placar na goleada por 4 a 1, sobre e a Inter de Limeira, na Neo Química Arena, pela quarta de final do Paulistão.

– A sensação é única, você poder atingir uma marca como essa em um clube como Corinthians. Só tenho que agradecer por ter vivenciado tudo isso. Foi tão especial, além da marca, fazer gol e ganhar, tudo isco para acrescentar aquele dia de uma maneira especial. Agora é ir em busca dos 450.

No entanto, no jogo seguinte, no dia 16 de maio, já sem o camisa 23, o Timão perdeu por 2 a 0 para o Palmeiras, em Itaquera, e foi eliminado do Paulistão. A derrota, inclusive, culminou na demissão do técnico Vagner Mancini.

Revelado pelo Corinthians em 2006, Fagner foi emprestado para o Vitória no ano seguinte e chamou a atenção do futebol holandês, onde atuou pelo PSV Eindhoven (HOL). Retornou ao Timão em 2014, após duas passagens pelo Vasco, entre 2009 a 2012 e 2012, e uma rápida pelo Wolfsburg (ALE), em 2013.

Atualmente, o jogador tem 31 anos e é um dos líderes do elenco corintiano.

Fagner recebeu homenagem do meia David Beckham (Foto: Reprocução/Corinthians TV)

