De volta aos gramados após um ano e meio, Naves celebra retorno ao Palmeiras O meia se recuperou de grave lesão sofrida em agosto e atuou diante do Atlético Goianiense

Buscando a primeira vitória no Campeonato Brasileiro Sub-20, o Palmeiras enfrenta o Bahia nesta quinta-feira (01), às 15h, no Allianz Parque. A partida é válida pela segunda rodada da competição e terá transmissão da CBF TV pela plataforma Eleven Sports.

A equipe do treinador Wesley Carvalho vem de um empate dramático com o Atlético Goianiense. Perdendo até os acréscimos da segunda etapa, a equipe igualou o marcador com Yago Santos, de cabeça, no último lance do jogo e levou um ponto na mala para São Paulo.

O duelo também marcou o retorno do meio-campista Naves ao gramados. Após uma grave lesão sofrida em agosto do ano passado, o jovem não entrava em uma partida oficial desde o dia 26 de janeiro de 2020, contra o Juventude, na decisão da Copa Santiago de Futebol Juvenil – o Verdão foi campeão da competição.

Ao site do Palmeiras o atleta agradeceu o suporte que teve ao longo do período de recuperação, destacou o sentimento de voltar aos gramados e analisou a sequência do campeonato.

– Primeiramente agradeço a Deus, aos meus familiares pelo suporte e aos fisioterapeutas pelo grande trabalho realizado. É um sentimento de muita gratidão e felicidade por estar de volta aos gramados! Foi uma luta muito grande durante todos esses meses, e agora é o momento de focar nesta volta para fazer o melhor para a equipe e juntos alcançarmos as metas da temporada – disse o meia.

Com Naves, o encontro entre Palmeiras e Bahia pode ser uma revanche da última edição da Copa do Brasil Sub-20. Em dois jogos, o Tricolor de Aço levou a melhor, e avançou para a final da competição. Pelo Brasileirão Sub-20, o Alviverde levou a melhor ao vencer os baianos por 5 a 3 em uma virada épica, em Salvador.

