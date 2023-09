De volta ao YouTube, Patrick Abrahão pretende relatar em livro processo de acusação que enfrentou

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/09/2023 - 21:20 Compartilhe

De volta ao seu lar, na zona oeste do Rio de Janeiro, o músico e empresário Patrick Abrahão vem dividindo com seus seguidores um pouco de sua rotina com a esposa, a cantora Perlla, e conversando sobre os planos de vida.

“Vou começar a postar conteúdo novamente para vocês, estou de volta ao YouTube e vai ter muito conteúdo. Em breve eu pergunto para vocês o que querem ver lá também”, anunciou Patrick em suas redes sociais.

Em entrevista, ele também confessou que ainda está em processo de readaptação à liberdade, mas que pretende em breve escrever um livro contando tudo o que passou durante o tempo que ficou preso.

“Nesse primeiro momento, pretendo entender tudo que aconteceu, cuidar da minha família que sofreu esses 10 meses comigo. Mas, pretendo retomar aos negócios, continuar dando minhas palestras ao redor do mundo e, quem sabe, preparar algo voltado a essa experiência que tive… escrever livros e contar para as pessoas detalhes de tudo que vivi. Confesso que tenho diversos traumas e medo de ser acusado da forma que fui novamente.”, explicou.

Patrick foi preso em outubro de 2022 na operação ‘La Casa de Papel’, que investigou um esquema de pirâmide financeira. Em agosto, ele teve a prisão revogada pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3).

O artista lembra que durante aquele período, pôde contar com o apoio incondicional da esposa, que esteve presente nos momentos mais difíceis.

“Perlla foi maravilhosa em todos os aspectos. Ela esteve presente comigo em todos os momentos. Não faltava uma visita, andava quilômetros, com peso, sofrendo humilhações, deboches, mas em nenhum momento me abandonou, e sempre fazia questão de dizer que ela sabia quem eu era e que, na hora certa, tudo acabaria e ela estaria me esperando”, desabafou ele.

