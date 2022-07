De volta ao Vasco, Alex Teixeira admite expectativa e lembra gol mais marcante da primeira passagem Meia-atacante deixou o Cruz-Maltino em 2009, e volta agora, às vésperas de uma nova fase no comando do futebol do clube

O primeiro reforço do Vasco na janela que será aberta em três dias já foi anunciado oficialmente. Alex Teixeira, porém, será apresentado à imprensa nesta segunda-feira e, à torcida, antes do jogo contra o Ituano, em São Januário, nesta terça-feira. O evento é cercado de expectativa tanto por parte do clube quando por parte do meia-atacante, que vestirá novamente a camisa 7.

– O Vasco significa muito para mim. Cheguei com sete anos, e saí com 19 para 20. Estar voltando para casa depois de 12 anos é uma emoção muito grande. Sou grato por tudo que o Vasco fez por mim até a minha saída e, agora, minha volta. Estou muito emocionado com esse momento. Espero, em breve, estar em campo, lutando pela torcida vascaína, que merece todo amor do mundo – afirmou, em entrevista à Vasco TV.

Confira outras respostas de Alex Teixeira:

EXPECTATIVA

– Vou ter noção agora, na apresentação, terça-feira. Vai cair a ficha em mim e na minha família. As minhas filhas nunca foram em São Januário, a minha esposa até foi quando eu jogava aqui. Quando eu chegar lá, vai cair a ficha para mim e para elas. Vai ser uma emoção muito grande para todos.

SEGUNDA ESTREIA

– Estou sonhando com esse momento. Durante esses dias de negociação, eu ficava pensando na torcida gritando meu nome. Vai ser especial para mim e para eles.

FESTA DA TORCIDA

– Acompanho sempre que dá, por causa do fuso. Na China era muito difícil, mas na Turquia já era mais tranquilo e eu sempre assistia. Ver a torcida maravilhosa, lotando o Maracanã, São Januário, recebendo jogadores no aeroporto…Isso não tem preço. Estou voltando para casa, feliz. Quero lutar por vocês e pelo acesso.

GOL MAIS ESPECIAL (Vasco 2 x 1 América-RN, jogo do título da Série B de 2009)

– Meu gol mais especial foi o do título. Alguém tocou para o Carlos Alberto, ele tocou para trás, e eu deu uma finta. Voltei e chutei no cantinho do gol. Foi uma felicidade imensa, com a torcida gritando, fazer o gol do título. Foi o mais especial que eu fiz no Vasco.

JOGO MAIS ESPECIAL

– Contra o Ipatinga, no Maracanã. Consegui fazer dois gols e foi muito especial para mim.

ENCONTRO COM O ELENCO

– Eu também estou ansioso para jogar com eles. São craques da bola, eu vim aqui para ajudar dentro e fora de campo. Vim para somar. O mais importante é o acesso.

