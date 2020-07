De volta ao Santos, Copete demonstra gratidão e empenho ao clube Após empréstimos, jogador não deve ser reintegrado ao elenco principal, mas garante se esforçar nos treinamentos para que o Peixe tenha 'cada vez mais alegrias'

Após empréstimos para Pachuca (MEX) e Éverton (CHI), o atacante Copete está de volta ao Santos. O jogador tem contrato ate junho de 2021, mas, a princípio, não deve ser integrado ao elenco principal.

Mesmo assim, a comunicação do jogador emitiu uma nota através das suas redes sociais demonstrando toda a gratidão que ele possui à instituição e também afirmando que o colombiano seguirá se esmerando nos treinamentos e partidas em que for relacionado.

– Saiba que Jonathan Copete continuará dando o melhor de si em cada sessão de treinamento e partida, como ele fez e demonstrou ao longo desses anos – diz trecho da nota.

Além do ataque, onde pode ser opção para compor o elenco, com a saída e Yuri Alberto no fim deste mês, Copete também pode ser uma solução provisória para a lateral-esquerda, que até o momento conta apenas com Felipe Jonatan. Embora não seja a sua posição de origem, o atacante já atuou improvisado na função em algumas partidas durante os três anos em que atuou pelo Santos.

Ainda não é sabido o futuro estimado pela comissão técnica e diretoria ao atleta, mas está claro que o desejo de Copete é cumprir o seu contrato com o Peixe até o fim.

Contratado em junho de 2016, após ser um destaque na campanha vitoriosa do Atlético Nacional (COL) na Copa Libertadores, o jogador abriu mão, inclusive, de disputar os jogos da semifinal e a decisão da competição, para apresentar-se o mais rapidamente no Alvinegro Praiano. Foram 131 jogos e 26 gols com a camisa santista, o que faz dele o maior artilheiro estrangeiro da história do clube.

Durante o período em que esteve longe da Vila Belmiro, fez 17 partidas e dois gols pelo Pachuca, no ano passado. Já nesta temporada, atuou apenas duas vezes pelo Everton de Viña del Mar e não balançou as redes.

No início até parecia uma nota de agradecimento e despedida. De agradecimento não deixa de ser, mas Copete diz que seguirá se esmerando pelo Santos. A princípio, ele não deve ser integrado ao elenco principal, mas tem contrato até junho do ano que vem. #lanceSANTOS pic.twitter.com/r1gJcHyRTl — Fábio Lázaro (@FabioLazaro_) July 16, 2020

E MAIS:

Veja também