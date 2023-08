De volta ao E&P, Azevedo e Travassos sinaliza início das operações em 2023

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/08/2023 - 11:37 Compartilhe

De volta ao mercado de exploração e produção de petróleo após mais de 20 anos, o grupo Azevedo e Travassos anunciou na noite de terça-feira, 15, que prevê a operacionalização das atividades ainda neste ano. De acordo com o presidente do Conselho de Administração da companhia, Gabriel Freire, a empresa deve iniciar as extrações em poços maduros onshore (em terra) neste ano.

“Nosso plano é explorar as oportunidades de poços maduros disponíveis e que estão com micro e pequeno produtores, mas existe uma tendência natural da Petrobras de se desfazer dos poços maduros, por mais que a política tenha sido suspensa pela atual presidência”, afirmou Freire.

Para o executivo, os poços maduros deixam de ser atrativos para grandes petroleiras em geral, o que traz oportunidades para empresas de porte menor. No futuro, o executivo não descarta a possibilidade de perfurações em águas profundas, e acrescenta o interesse na internacionalização das atividades.

O presidente do Conselho de Administração do grupo trouxe mais detalhes sobre o retorno da Azevedo e Travassos no mercado de exploração e petróleo em evento realizado pela empresa. Estiveram presentes o empresário Nelson Tanure, o ex-presidente da ANP, David Zylbersztajn, o presidente do Instituto de Engenharia, Eduardo Jardim, e o economista-chefe do Banco Master, Paulo Gala.

No evento, os palestrantes discutiram sobre o futuro da indústria de óleo e gás em um contexto de transição energética e maior demanda por fontes de energias renováveis. Participaram investidores, especialistas do setor e acionistas do grupo Azevedo e Travassos.

