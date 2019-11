De volta ao Atlético-MG após lesão, Jair quer sequência de jogos para estar 100%

O Atlético-MG terá um importante reforço na reta final do Campeonato Brasileiro. Depois de cerca de sete semanas afastado por causa de uma lesão muscular – sofrida na vitória sobre o Colón, em Belo Horizonte, pela semifinal da Copa Sul-Americana -, o volante Jair voltará à equipe na partida contra o Fluminense, neste sábado, no Maracanã, pela 33.ª rodada.

Naquela partida, no final de setembro, Jair entrou em campo no sacrifício, já que ainda não estava totalmente recuperado de uma lesão muscular no mesmo local, e teve de sair no intervalo. Depois, viu o time alvinegro ser eliminado na disputa por pênaltis em pleno Mineirão.

“Estou me sentindo bem. Foram longas sete semanas. Foi mais ou menos isso que fiquei parado. Estou feliz de voltar. É chato para a gente que estava numa sequência boa. No jogo que voltei, contra o Colón, era importante ter antecipado um pouquinho a minha volta. Agora consegui ficar o tempo que tinha que ficar e poder voltar bem”, disse o volante em entrevista coletiva nesta quinta-feira.

O Atlético-MG terá mais seis partidas para fechar o Brasileirão e Jair quer jogar todas para voltar a estar com 100% de suas condições físicas. “Eu não estou 100% fisicamente, mas estou 100% da minha lesão. Só vou recuperar minha forma jogando, tendo uma sequência de jogos. Eu precisava jogar contra o Colón, são coisas do futebol. Estou bem, voltando bem. A sequência de jogos vai me dar o condicionamento físico”, disse, completando. “Não sei (se vou conseguir jogar os 90 minutos). É difícil, vai ser o meu primeiro jogo. Isso vai depender de como vai ser o jogo”, concluiu.

Sua volta ao time titular acontece em um momento que o técnico Vagner Mancini não poderá contar com três jogadores do meio de campo: Ramón Martínez, com a seleção do Paraguai), e Elias e Nathan, ambos lesionados.

No treinamento desta quinta-feira, quem também não esteve em campo foi o zagueiro Réver, que ficou na academia realizando um trabalho físico específico. A principal novidade foi a presença de Marquinhos entre os titulares no lugar de Otero, que está com a seleção da Venezuela.

O Atlético-MG deve entrar em campo contra o Fluminense com: Cleiton; Patric, Réver, Igor Rabello e Fábio Santos; Zé Welison e Jair; Luan, Cazares e Marquinhos; Franco Di Santo.