De volta à TV, Bella Piero realiza sonho de viver vilã em novela: ‘Vai surpreender’

De volta às telonas após sete anos, Bella Piero, 28, interpreta Flora em “A Garota do Momento”, e considera que seu tempo afastada das novelas a enriqueceu de experiências e a possibilitou voltar “muito mais versátil” para a TV aberta.

“Eu aprendi muito nesses anos vivendo experiências tão diferentes no cinema, com séries, escrevendo, tocando os meus próprios projetos. A importância da gente contar as nossas próprias histórias e como isso nos motiva e potencializa a um lugar muito diferente”, conta a atriz em entrevista ao site IstoÉ Gente.

“É a partir disso, de me conhecer de uma outra percepção, que volto agora para a TV aberta, de uma forma muito mais versátil. Minha vontade era voltar para a TV aberta podendo mostrar esse meu amadurecimento cênico, e esse lugar que ainda não tinham me visto”, completa a atriz.

O último papel da atriz em um folhetim foi em “O Outro Lado do Paraíso”, de 2018. Desde então, ela seguiu fazendo projetos no cinema, como o último filme do cineasta Arnaldo Jabor, “Meu último Desejo”, com estreia prevista para esse ano, e “Meu Casulo de Drywall”, de 2024.

Conhecida por interpretar personagens bastante carregadas e complexas, Bella faz um balanço entre seus últimos projetos. “Eu acabei de fazer 29 anos e tenho esse costume de fazer personagens muito mais novas. Em Meu Casulo de Drywall, a Virgínia é uma personagem muito, muito delicada, muito sensível”, começa.

“Ela demandou uma construção muito profunda porque a gente está falando de um quadro clínico. É muito importante retratar uma semelhança legítima quando a gente está falando de saúde mental. Então, a minha maior preocupação era fazer algo muito próximo da realidade pra comunicar e pra cumprir a função social. E, apesar dela sentir muito, ela não consegue se relacionar com as pessoas a sua volta”, explica.

“A Flora é muito diferente de tudo que eu já fiz, de como o público já me viu. Depois dessas sequências de personagens tão dramáticas, ela é quase uma reparação histórica, muito icônica. É muito gostoso também poder construir uma trambiqueira, uma vilã, né? Que eu nunca tinha vivido e que eu sempre quis viver.”

A artista ainda brinca contando que ficou bastante surpresa com a recepção do público com a sua chegada no folhetim. “A entrada dela [Flora] tinha 27 segundos e a gente foi parar no trending topics. E isso é muito por conta desse fato histórico que é essa novela existir nesse momento, e ter a repercussão que tem, ter a qualidade que tem. Eu acho que ela vai surpreender ainda mais”.

Carreira

Com quase 20 anos de carreira, Izabella explica que apesar de estar satisfeita com sua trajetória, ainda considera que tem “muito chão pela frente”. O caso de amor com a atuação é antigo, começou aos sete anos no teatro, e mesmo assim, ela acha que talvez ainda não chegou aonde pensou que estaria.

“Ser atriz, pra mim, nunca foi um objetivo. Sempre foi parte de quem eu sou na vida. Desde que eu aprendi a falar, eu expressei esse desejo. Fiz a minha formação e comecei a trabalhar muito cedo no teatro. Depois veio a TV, depois o cinema, e eu fico muito feliz e muito realizada por coisas inimagináveis que eu já alcancei, tanto nacionalmente quanto lá fora.

“Mas ainda tenho muito chão pela frente. Sou uma atriz muito dedicada, muito apaixonada pelo meu ofício. E sei que ainda quero mostrar muitos registros diferentes que não viram, e espero que possam ver em breve.”

