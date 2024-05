De volta à Série C, Ypiranga vence o Figueirense e mantém os 100% de aproveitamento

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/05/2024 - 18:47 Para compartilhar:

Aos poucos a vida vai voltando ao normal no Rio Grande do Sul, incluindo o futebol. O Ypiranga retornou à disputa da Série C do Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira, depois de um mês com o futebol paralisado no estado, e pela quarta rodada venceu o Figueirense no interior gaúcho.

O duelo aconteceu no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim (RS), e terminou em 1 a 0 para os gaúchos, que seguem com 100% de aproveitamento, com gol marcado por Jhonatan Ribeiro, ainda no primeiro tempo.

Em três jogos disputados até agora, o time de Erechim conquistou sua terceira vitória, e com nove pontos ocupa a oitava posição. Sofrendo a segunda derrota consecutiva, o Figueirense segue em sexto lugar, um ponto à frente (10).

No final de semana, ambos voltam a campo pela sétima rodada no domingo (02), às 16h30. O Ypiranga visita o São Bernardo, no estádio Primeiro de Maio, enquanto o Figueirense volta ao Rio Grande do Sul, agora para visitar o Caxias, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul.