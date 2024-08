De volta a São Januário, Vasco encara Red Bull Bragantino por reabilitação no Brasileirão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/08/2024 - 5:00 Para compartilhar:

Depois de uma série de jogos fora de casa, o Vasco terá novamente a força de São Januário, no Rio, para se reabilitar no Campeonato Brasileiro. Com todos os ingressos vendidos no início da semana, recebe o Red Bull Bragantino neste sábado, às 19h, pela 21ª rodada.

Após uma bela recuperação, com quatro vitórias seguidas, o Vasco voltou a oscilar e perdeu os últimos dois jogos da competição: Atlético-MG (2 a 0) e Grêmio (1 a 0), ambos fora de casa.

Antes, tinha vencido o Atlético-GO por 1 a 0, em Goiânia (GO). Na última quarta-feira, enfrentou novamente os goianos, mas pelas oitavas da Copa do Brasil, e empatou por 1 a 1, completando quatro jogos seguidos como visitante.

A última partida como mandante foi em 10 de julho, quando fez 2 a 0 no Corinthians. O jogo da 19ª rodada, diante do Cuiabá, que seria em casa, foi adiado. Com os resultados, soma 23 pontos, em 11º lugar.

A grande expectativa fica por conta da estreia de Philippe Coutinho em São Januário. Ele já participou de três jogos, sendo os dois últimos como titular, condição que deve ser mantida pelo técnico Rafael Paiva.

O treinador, porém, precisará mexer no time, pois o lateral-direito Paulo Henrique e o volante Mateus Carvalho estão suspensos. Puma Rodríguez entra na lateral e Zé Rafael e Sforza são opções para o meio-campo.

Praxedes, emprestado pelo adversário, não pode jogar a menos que uma multa seja paga, o que não deve acontecer. Maicon, desfalque na Copa do Brasil por desconforto muscular, é dúvida. Se não tiver condições Rojas pode ser mantido.

Paiva admitiu a oscilação do time, mas justificou. “Pegamos uma sequência muito dura, com quatro jogos fora, sem tempo para trabalhar com o time. Temos também a adaptação de quatro jogadores, organizando com o carro andando. Mas vamos trabalhar para voltar a ter uma sequência boa de novo.”

O Red Bull Bragantino também vem alternando os seus resultados e perdeu o último jogo para o Fluminense, por 1 a 0, em casa. Também entrou em campo na última quarta, quando perdeu por 2 a 0 para o Athletico, em Curitiba (PR), pelo jogo e ida das oitavas da Copa do Brasil. A campanha como visitante no Brasileirão também não é muito animadora. Em nove jogos, tem apenas uma vitória, além de três empates e cinco derrotas.

O técnico Pedro Caixinha segue com cinco desfalques, todos por lesão: Andrés Hurtado, Eduardo, Eduardo Sasha, Juninho Capixaba e Pedro Henrique. A base do time, portanto, deve ser a mesma que enfrentou o Athletico.

Caixinha minimizou os desfalques e exaltou o elenco disponível, mesmo após derrota para o Athletico. “Depois do que a equipe fez, eu não quero falar sobre desfalques. Prefiro valorizar os que estão disponíveis. Apesar de não termos conseguido o resultado que queríamos, fizemos um bom jogo e isso nos dá boa expectativa.”

FICHA TÉCNICA

VASCO X RED BULL BRAGANTINO

VASCO – Léo Jardim; Puma Rodríguez, Maicon (Rojas), Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel, Hugo Moura e Philippe Coutinho; Adson, Vegetti e David. Técnico: Rafael Paiva.

RED BULL BRAGANTINO – Cleiton; Nathan Mendes, Douglas Mendes, Lucas Cunha e Luan Cândido; Raul, Lucas Evangelista e Lincoln; Helinho, Vitinho e Henry Mosquera. Técnico: Pedro Caixinha.

ÁRBITRO – Gustavo Bauermann (SC).

HORÁRIO – 19h.

LOCAL – Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).