De volta à Ponte, Kleina espera reforços e menos lesionados no returno da Série B

O técnico Gilson Kleina pode ter novidades em breve no elenco da Ponte Preta. A expectativa é que o novo treinador do clube de Campinas (SP) ganhe mais opções já nas primeiras rodadas do returno da Série B do Campeonato Brasileiro. As primeiras boas notícias são oriundas do departamento médico. Ausente desde o clássico contra o Guarani, disputado no último dia 11, o zagueiro Renan Fonseca iniciou transição física nesta semana e deve ser opção em breve.

Por outro lado, ainda não há prazo para que o lateral-esquerdo Guilherme Guedes, o volante Mantuan e o atacante Tiago Marques estejam plenamente recuperados das respectivas contusões. O departamento de futebol, capitaneado por Gustavo Bueno, está atento às oportunidades de mercado para encorpar o elenco no mês de setembro.

Depois de acertar as chegadas do lateral-direito Edílson, emprestado pelo Brusque-SC, campeão da Série D, e do meio-campista Everton, cedido pelo Tombense-MG, a Ponte Preta deve oficializar nos próximos dias mais alguns reforços. Entre as principais carências no elenco identificadas pelo departamento de futebol estão um lateral, um meia e um atacante pelas beiradas.

Ao final do primeiro turno da Série B, após 19 rodadas, a Ponte Preta ocupa a 10.ª colocação com 27 pontos. Está quatro atrás do Sport, que em quarto lugar fecha a zona de acesso à elite nacional. O próximo jogo, na abertura do returno, será neste sábado contra o Coritiba, atual vice-líder, às 16h30, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.