De volta à Ilha do Retiro, Sport vence o Ceará e sobe para 3º lugar na Série B

Depois de dez meses de espera, o Sport se reencontrou com sua torcida no estádio da Ilha do Retiro e a volta foi em grande estilo. O time pernambucano venceu o duelo direto contra o Ceará, por 2 a 1, nesta segunda-feira, com o gol da vitória saindo aos 48 minutos do segundo tempo. O resultado fez o time subir para o terceiro lugar na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro, na 30ª rodada.

A Ilha do Retiro estava em reformas desde o início da temporada, para melhorias na estrutura do estádio e do gramado. Até então, o Sport vinha atuando na Arena Pernambuco e agora se apega à volta à sua casa para seguir na briga pelo acesso. O resultado fez o time chegar a 50 pontos, ultrapassando o Mirassol graças ao saldo de gol (10 a 8), e ficando a quatro pontos do líder Novorizontino, com um jogo a menos.

Já o Ceará viu sua situação perante ao acesso ficar mais complicada. Além de perder a chance de roubar a vaga do rival no G4 – grupo de acesso -, a derrota manteve o time em sétimo lugar, com 45 pontos, ficando a cinco do Mirassol.

Empolgado pela volta à Ilha do Retiro, o Sport iniciou o duelo pressionando o Ceará. Com volume ofensivo, os donos da casa exploravam os lados do campo, mas esbarravam na defesa adversária. O time cearense também não se abdicou de jogar e usava os contra-ataques para surpreender. como no chute de Erick Pulga, que passou rente à trave.

Com o passar do tempo, o Sport foi encontrando espaço e chegou a marcar com Titi Ortiz, mas Zé Roberto estava impedido na origem da jogada. O Ceará respondeu com Recalde, que parou no goleiro Caíque França. Já nos acréscimos, o time pernambucano chegou a marcar novamente, mas desta vez Igor Cariús era quem estava em posição irregular.

Na volta do intervalo, o Sport manteve a postura ofensiva e só não marcou pois Aylon tirou em cima da linha do cabeceio de Felipe. Logo depois, os donos da casa foram recompensados. Lucas Lima fez linda jogada individual e cruzou para Barletta cabecear na pequena área e abrir o placar, aos 14 minutos. O Ceará teve a chance de empatar logo depois com Aylon, mas pegou muito embaixo da bola.

Quem não desperdiçou foi o artilheiro Erick Pulga, que pegou o rebote na área e deixou tudo igual, aos 32. A partir daí, o duelo ficou nervoso, com muitas faltas. Acuando o Ceará no campo de defesa, Di Plácido cruzou rasteiro e Wellington Silva fez a Ilha do Retiro tremer, aos 48. O torcedor pernambucano sofreu até os últimos minutos e viu Matheus Bahia carimbar o travessão no último lance.

O Sport volta a campo na sexta-feira, em novo duelo direto, desta vez contra o Novorizontino, às 18h30, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP). Já o Ceará recebe a Ponte Preta, no sábado, às 17h, na Arena Castelão.

FICHA TÉCNICA

SPORT 2 X 1 CEARÁ

SPORT – Caíque França; Igor Cariús (Di Plácido), Rafael Thyere, Chico e Dalbert (Felipinho); Fabrício Domínguez (Lenny Lobato), Felipe, Lucas Lima, Titi Ortíz e Chrystian Barletta (Wellington Silva); Zé Roberto (Gustavo Coutinho). Técnico: Pepa.

CEARÁ – Bruno Ferreira; Rafael Ramos, Matheus Felipe, João Pedro e Matheus Bahia; De Lucca (Richardson), Lourenço e Recalde (Barceló); Saulo Mineiro (Jean Irmer), Aylon (Lucas Rian) e Erick Pulga. Técnico: Léo Condé.

GOLS – Chrystian Barletta, aos 14, Erick Pulga, aos 32, Wellington Silva, aos 48 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Wellington Silva, Igor Cariús, Fabrício Domínguez, Titi Ortíz, Gustavo Coutinho e Zé Roberto (Sport); De Lucca, Bruno Ferreira, Lourenço, Lucas Rian e Saulo Mineiro (Ceará).

ÁRBITRO – Wilton Pereira Sampaio (GO).

RENDA – R$ 971.415,00.

PÚBLICO – 26.345 torcedores.

LOCAL – Estádio Ilha do Retiro, em Recife (PE).