De volta à elite do Paulistão, Ponte Preta estreia em casa diante do Mirassol

Atual campeão da Série A2 do Campeonato Paulista, a Ponte Preta está de volta à elite do Paulistão deste ano. Reformulada, após perder importantes jogadores, como Caíque França, Artur, Pablo Dyego e Eliel, o time campineiro estreia neste sábado, em casa, quando recebe o Mirassol, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, às 20h15.

A Ponte Preta tenta dar a volta por cima no futebol estadual e foca em voltar ao mata-mata, fase na qual não disputa desde 2020. Em 2021, foi eliminada ainda na fase de grupos. Em 2022 foi rebaixada e em 2023 disputou a Série A-2, onde conquistou o acesso como campeão. Além disso, brigou contra o rebaixamento até o final da Série B do Brasileiro do ano passado e agora, reformulada, tenta não decepcionar o seu torcedor. O técnico João Brigatti deve mandar a campo com uma formação parecida na qual atuou no último jogo-treino contra o Rio Branco, realizado no sábado passado, que terminou com o empate por 2 a 2.

O meio-campo é o setor com mais remanescentes: Felipe Amaral, Felipinho e a estrela do grupo, o experiente meia Elvis. A única novidade fica para o volante Emerson Santos, que veio do Juventude. No ataque, Jeh será a referência e irá atuar ao lado de Iago Dias.

O Mirassol, nos últimos anos, se consolidou com uma das forças do interior paulista. Além de boas campanhas no Paulistão, quando chegou às semifinais em 2020 e 2021, está também na Série B do Campeonato Brasileiro, onde no ano passado flertou com o acesso à elite nacional.

Na temporada passada, o Mirassol terminou na terceira colocação do Grupo B com 15 pontos e acabou não indo ao mata-mata. Mas, depois da eliminação na fase de grupos, disputou a extinta Taça Independência (antigo Troféu do Interior), e se sagrou vice-campeão, perdendo o título nos pênaltis para o São Bernardo, por 4 a 2, depois de um empate sem gols no tempo regulamentar.

A direção do clube apostou em reforços experientes para o Paulistão. Nomes como dos goleiros Alex Muralha e Vanderlei, do zagueiro Wanderson e dos atacantes Diego Gonçalves e Dellatorre foram contratados para reforçar o time dirigido por Mozart.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA X MIRASSOL

PONTE PRETA – Pedro Rocha; Igor Venâncio, Luís Haquin, Castro e Gabriel Risso; Emerson Santos, Felipe Amaral, Felipinho e Elvis; Iago Dias e Jeh. Técnico: João Brigatti.

MIRASSOL – Alex Muralha; Rodrigo Ferreira, Gazal, Luiz Otávio e Marcelo; Neto Moura, Danielzinho, Chico Kim e Gabriel; Negueba e Dellatorre. Técnico: Mozart.

ÁRBITRO – Vinícius Gonçalves Dias Araújo.

HORÁRIO – 20h15.

LOCAL – Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).

