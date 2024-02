De virgindade a divórcio complicado: relembre o fim do casamento de Kaká e Carol Celico

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 06/02/2024 - 15:24 Para compartilhar:

No último domingo, 4, Carol Celico, 36, abriu uma caixa de perguntas para interagir com seus seguidores no Instagram. Na rede social, a empresária foi questionada sobre traumas passados e revelou que o seu o divórcio com Kaká, 41, fez com que ela desenvolvesse um transtorno alimentar.

+‘Obsessão e compulsão’ diz especialista sobre perseguição de Wanessa e Yasmin com Davi no ‘BBB24’

+‘Está sendo representado pelo pai’, explica advogado sobre Ana Hickmann ser processada pelo filho

“Já tive bulimia logo depois da separação. Foi difícil aceitar. Mas fui logo para a terapia, tratei rápido, não foi algo muito longo”, escreveu Celico, respondendo à pergunta de um internauta.

Ao ser questionada qual seria a maior dificuldade que enfrentou na vida, ela ainda respondeu: “Saída da igreja, divórcio, morte do meu pai.”

De virgindade a divórcio complicado: a IstoÉ Gente relembra o fim do casamento de Kaká e Carol Celico. Confira!

Casamento

Carol Celico e Kaká se conheceram ainda adolescentes e ficaram juntos por 14 anos. Em dezembro de 2005, o casal subiu ao altar em uma cerimônia luxuosa, que aconteceu na sede da Igreja Renascer em Cristo, localizada no bairro da Vila Mariana, em São Paulo, e foi conduzida pelo apóstolo Estevam Hernandes e pela bispa Sônia Hernandes. Os dois fundaram a Renascer, em 1980.

Cerca de 600 pessoas foram convidadas. Nomes como William Bonner, Fátima Bernardes, Dida, Júlio Baptista, Milton Neves, Roque Júnior Cafú, entre outras personalidades marcaram presença no casório.

Celico usou um clássico vestido branco da grife Christian Dior, marca que sua mãe, Rosêngela Lyra, representa no Brasil. Já Kaká vestiu um Giorgio Armani, marca da qual é garoto-propaganda.

A lista de presentes de Kaká e Caroline ficou na requintada Daslu Casa e os preços dos produtos variavam de R$ 69 a R$ 20 mil.

Virgindade

Em entrevista ao UOL, Kaká falou sobre ter se casado virgem. “Eu acho que é muito legal ser exemplo e referência, mas é muito importante, também, que cada um tenha sua convicção pessoal. Sinceramente, não acho que o cara vai chegar com a namorada e lembrar de mim na hora. Prefiro pregar a minha convicção em relação a Jesus do que falar para ele fazer ou não fazer”, disse na ocasião.

Igreja

Carol era pastora da igreja evangélica Renascer em Cristo, mas abandonou o posto em 2010, aos 21 anos de idade. Segundo nota oficial da Renascer na época, “O jogador Kaká e sua então esposa alegaram motivos pessoais (…) e o apóstolo Estevam Hernandes e a bispa Sonia Hernandes abençoaram Kaká e sua família”. A assessoria de Caroline disse que ela já não se considera evangélica e que “a relação com os bispos já não era mais tão próxima”.

Divórcio

Em 2021, Carol Celico abriu o jogo a respeito de sua separação com o ex-jogador Kaká, com quem foi casada por nove anos e teve dois filhos. Ela revelou os motivos do divórcio nas redes sociais.

“(Me separei) porque não me sentia feliz, nem realizada. Precisei tomar uma decisão difícil depois de muitos anos tentando me sentir melhor. E, no final, a própria decisão me fez viver experiências que me fizeram crescer, amadurecer, me amar mais para, aí sim, poder me senti livre para amar e ser amada. Não foi fácil, mas deu tudo certo, graças a Deus”, explicou.





Carol e Kaká se divorciaram em 2015, após 10 anos de casamento. Juntos, eles são pais de Luca, 15, e Isabella, 12.

Atualmente, Celico está casada com o empresário Eduardo Scarpa, do qual está grávida de menino que se chamará Rafael. Já Kaká é casado com Carol Dias, com quem tem duas filhas, Esther, de quase três anos, e Sarah de meses.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias