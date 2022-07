De virada, Volta Redonda vence Manaus pela Série C Lelê e Bruno Barra definiram a vitória do Voltaço

Nesta segunda-feira (18), o Volta Redonda venceu, por 2 a 1, o Manaus. Os times se enfrentaram pela 15ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, na Arena da Amazônia. Guilherme Pira abriu para os mandantes. Bruno Barra e Lelê anotaram para o Voltaço.

Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOS

MOVIMENTADO

O jogo começou bastante intenso, com chances para os dois lados. O Manaus começou tendo as melhores chances e chegou com perigo, com Alvinho e Claudinho. O Volta Redonda não ficou para trás e respondeu com Bolt. Aos 34, os cariocas abriram o placar, com Igor Bolt. Contudo, Rafhael Lucas estava impedido e o tento foi anulado. Aos 44, Guilherme Pira, de frente com o goleiro, tocou no alto para abrir o placar.

INTENSO!

A partida seguiu bastante movimentada na segunda etapa. O time visitante, em desvantagem, voltou para virar o placar. Bastou apenas sete minutos para deixarem tudo igual. Após cobrança de escanteio, Bruno Barra subiu e mandou para o fundo das redes. O Manaus apareceu com Guilherme Pira e Felipe Cordeiro, mas desperdiçaram.

O Volta Redonda quase conseguiu a virada, aos 40, com Lelê, que mandou na trave. O gol, de fato, saiu apenas dois minutos depois. Lelê, na frente, mandou na saída do goleiro Matheus Inácio para virar o jogo.

E MAIS: