De virada, sub-17 derrota o Comercial e garante classificação no Paulista

O time sub-17 do São Paulo está classificado para a Terceira Fase do Campeonato Paulista. De virada, a equipe comandada pelo técnico Menta derrotou o Comercial por 3 a 1, no estádio Doutor Francisco de Palma Travassos, em Ribeirão Preto, e assegurou a liderança e a classificação no estadual. Os gols do Tricolor foram marcados por Guilherme Amaral e Boer, além de um gol contra do adversário.

Com o resultado, o São Paulo chegou aos 13 pontos e não pode mais ser alcançado no primeiro lugar do Grupo 15. O time Sub-17 volta a campo na próxima quarta-feira, para enfrentar o Santos, às 10h (de Brasília), no CT Rei Pelé, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Pelo Paulista, o próximo jogo será no sábado, em Cotia, contra o São-Carlense, às 11h (de Brasília).

Em Ribeirão Preto, o Comercial partiu com tudo para o ataque e abriu o placar logo aos 5 minutos de jogo. O Tricolor soube manter o equilíbrio e buscar o resultado com inteligência. Aos 39, a equipe conseguiu empatar, com um gol contra do adversário.

Na segunda etapa, Menta mexeu no time e São Paulo evoluiu ainda mais. Logo aos 10 minutos, Guilherme Amaral marcou o segundo gol são-paulino. Mesmo com a vantagem, o Tricolor não diminuiu o ritmo e conseguiu chegar ao terceiro gol aos 38, com Boer.

