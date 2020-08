De virada, Ponte Preta vence o Oeste pela Série B e afasta a crise

A Ponte Preta deixou o clima de crise para trás ao ganhar de virada do Oeste, por 3 a 1, na noite desta terça-feira, no estádio do Canindé, em São Paulo, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

A primeira vitória coloca a Ponte mais próxima do G4, com cinco pontos em quatro jogos. E também dá uma resposta aos protestos de alguns torcedores realizados na última sexta-feira, que tiveram Ivan, Camilo e João Paulo como principais alvos. Enquanto Ivan fez uma grande defesa quando o Oeste vencia por 1 a 0, João Paulo e Camilo marcaram o segundo e terceiro gols da equipe, respectivamente. Por outro lado, o Oeste estacionou nos dois pontos e entrou na zona de rebaixamento.

A partida começou com polêmicas envolvendo a arbitragem. Logo aos seis minutos, Apodi abriu o placar, mas o bandeirinha assinalou impedimento de João Paulo, que não participou do lance. Depois, Camilo foi derrubado por Kalil na grande área e a árbitra Edina Alves Batista mandou seguir.

Aos 21 minutos, Kalil subiu livre entre os zagueiros da Ponte e abriu o placar para o Oeste. Éder Sciola só não ampliou porque Ivan fez grande defesa. Nos minutos finais, a Ponte conseguiu o empate. Apodi cruzou e Éder Sciola mandou contra o próprio gol ao tentar salvar de joelho.

Com Zé Roberto no lugar de Zanocelo, a Ponte Preta voltou do intervalo querendo a virada, que só viria aos 26 minutos. O camisa 9 bateu colocado, Luiz espalmou e a bola sobrou para João Paulo, que dominou e chutou forte.

A Ponte chamou o Oeste para cima e só foi ficar tranquila aos 38, quando Camilo converteu pênalti sofrido por João Paulo. Nos acréscimos, o time campineiro ainda poderia ter feito o quarto se Luiz não defendesse chute de Moisés.

Os dois times voltam a campo na sexta-feira, pela quinta rodada. O Oeste enfrenta o América-MG, às 19h15, no Independência, em Belo Horizonte, e a Ponte Preta recebe o CSA, às 21h30, no Moisés Lucarelli, em Campinas.

FICHA TÉCNICA

OESTE 1 X 3 PONTE PRETA

OESTE – Luiz; Éder Sciola, Renan Fonseca, Sidimar e Rael; Yuri, Betinho (Tite) e Mazinho (Kauã Jesus); Matheus Rocha (Salomão), Kalil e Bruno Lopes (De Paula). Técnico: Renan Freitas.

PONTE PRETA – Ivan; Apodi (Dawhan), Wellington Carvalho, Luizão e Guilherme Lazaroni (Ernandes); Bruno Reis (Neto Moura), Luis Oyama, Zanocelo (Zé Roberto), Camilo e João Paulo; Matheus Peixoto (Moisés). Técnico: João Brigatti.

GOLS – Kalil, aos 21, e Éder Sciola (contra), aos 41 minutos do primeiro tempo; João Paulo, aos 26, e Camilo, aos 38 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRA – Edina Alves Batista (SP).

CARTÕES AMARELOS – Renan Fonseca e Matheus Rocha (Oeste); João Paulo (Ponte Preta).

LOCAL – Canindé, em São Paulo (SP).

