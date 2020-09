De virada, Ponte Preta vence o Confiança no Moisés Lucarelli

No Moisés Lucarelli, em jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, a Ponte Preta conseguiu uma grande vitória e de virada sobre o Confiança pelo placar de 2 a 1. Com o resultado, a Macaca foi para 21 pontos e chegou a 3ª posição. O Dragão permanece com 11 pontos e está na 13ª colocação.

Na próxima rodada, a Ponte Preta enfrenta o Cruzeiro, no Mineirão. Já o Confiança recebe o Brasil de Pelotas, no estádio Batistão. Ambas as partidas serão realizadas no dia 30 de setembro.

A partida

Com muitos desfalques por conta de jogadores suspensos, no departamento médico e que testaram positivo, o Confiança apostou na retranca no primeiro tempo para tentar segurar a Ponte Preta.

Como a Macaca não tem nada a ver com os desfalques do Dragão, o time comandado pelo técnico João Brigatti foi para cima em busca do gol. Mas apesar de ter mandado no jogo no primeiro tempo, a Ponte pouco assustou.

Lance de perigo mesmo só o chute de fora da área de João Paulo. Após bate e rebate na área, a bola sobrou para ele, que soltou a bomba da intermediária. Rafael Santos estava muito bem colocado e fez ótima defesa.

O segundo tempo começou com o Confiança surpreendendo a Ponte Preta. Aos 5 minutos, Marcelinho desceu pelo lado direito e cruzou rasteiro, Ítalo pegou de primeira e abriu o marcador: 1 a 0 Dragão.

O Confiança cresceu na partida e poderia ter ampliado o marcador, aos 17 minutos. Mas Thiago Ennes e Bruno Paraíba falham no mesmo lance e desperdiçam uma oportunidade de ouro.

E quem não faz, toma! Mesmo inferior na etapa final, a Macaca conseguiu achar o empate. Apodi invadiu a área e cruzou, Luan tentou cortar e acabou marcando contra: 1 a 1, aos 20 minutos.

A Ponte Preta cresceu na partida. E, aos 29, conseguiu o gol da virada. Em falta da entrada da área, Bruno Rodrigues efetuou a cobrança com perfeição e marcou um golaço. Macaca 2, Dragão 1.

Ao contrário do primeiro tempo, o Confiança não ficou na defesa e partiu com tudo para cima da Macaca em busca do empate. Tiago Luis chegou até a acertar o travessão do goleiro Ivan, mas a Ponte conseguiu segurar o resultado e garantir os três pontos na tabela.

