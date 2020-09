De virada, Oeste vence a primeira na Série B afunda CSA Com gols de Luan e Gustavo Salomão, o Rubrão levou a melhor contra o Azulão e deixou a lanterna do torneio

Na Arena Barueri, o Oeste finalmente venceu na Série B. Diante do CSA, o Rubrão venceu por 2 a 1 e deixou o adversário na lanterna da competição. Agora, o Rubrão é o 18º, com 6 pontos. O Azulão tem apenas 4 pontos.

E MAIS:

Na próxima rodada, o Oeste visita o Cuiabá, na Arena Pantanal. O Azulão faz jogo atrasado da 3ª rodada contra o Cuiabá, no Rei Pelé.

O jogo



Diante do forte calor na Arena Barueri, Oeste e CSA não conseguiam criar. O duelo era lento e os dois times protagonizavam um jogo truncado no meio-campo.

A emoção só chegou na reta final. Aos 42 minutos, Pedro Júnior foi derrubado na grande área e o juiz deu pênalti para o CSA. Na cobrança, o atacante soltou a bomba no canto esquerdo e venceu o goleiro, 1 a 0.

A resposta do Oeste veio seis minutos depois. Mazinho avançou pela direita e cruzou na cabeça de Luan, que testou firme e estufou a rede, 1 a 1.

Na etapa final o ritmo foi totalmente diferente dos primeiros 45 minutos. Mais soltos, os dois times se lançavam ao ataque e o Oeste tinha mais chances. Na melhor delas, Mazinho apareceu livre na entrada da área e tirou tinta do poste alagoano.

Aos 15 minutos veio a virada. Mazinho achou Gustavo Salomão, que invadiu a grande área e acertou o ângulo de Bruno Grassi.

Com a necessidade de buscar o empate, o CSA tentou pressionar o Oeste e apostou na bola aérea. Porém, a melhor chance foi quando trabalhou a bola no pé. Netto gingou na frente do rival e bateu colocado. Glauco voou e fez milagre.

E MAIS:

Veja também