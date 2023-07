De virada, o Guarani supera Avaí fora de casa e cola no G-4 da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/07/2023 - 19:31 Compartilhe

De virada, o Guarani mostrou que vai brigar pelo acesso e venceu o Avaí por 2 a 1, neste sábado, no estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC), pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Denilson marcou o gol do mandante, mas João Victor e Bruno José construíram a virada para o time paulista.

A vitória fez o time paulista, que agora soma cinco jogos de invencibilidade, encostar no G-4, a zona de acesso à primeira divisão. É o quinto colocado, com 35 pontos, mesmo número do Vila Nova, que é o quarto colocado. Mas o Guarani leva desvantagem no saldo de gols – 14 contra dez. O time goiano joga neste domingo contra o Novorizontino, em Novo Horizonte (SP).

O Avaí, que vinha de duas vitórias em sequência (Sampaio Corrêa e Ituano), continua dentro da zona de rebaixamento, no 18º posto, com apenas 17 pontos.

O time da casa demorou apenas quatro minutos para abrir o marcador. O goleiro Douglas Borges saiu jogando errado, deixou a bola nos pés de Gava, que tocou para Denilson, apenas tirar do goleiro para marcar.

O Guarani viu as coisas se complicarem quando aos 24 minutos o atacante Derek, artilheiro do time na competição com oito gols, sentir contusão e deixar a partida. Bruno Mendes entrou na sua vaga. Sem Derek, o time perdeu força ofensiva e, errando muitos passes, pouco incomodou o Avaí no primeiro tempo.

No final, porém, conseguiu o empate. Aos 50, Diogo Mateus cruzou pela esquerda para Bruno Mendes cabecear firme para o chão, mas Igor Bohn espalmou. No rebote, João Victor bateu com força para empatar.

O Guarani voltou para o segundo tempo com a mesma postura ofensiva e demorou três minutos para virar o jogo na etapa final. Diogo Mateus cruzou na área, Bruno José tentou a finalização, mas errou a bola, porém, ela ficou na sobra e, na segunda tentativa, ele chutou cruzado, sem chance para Igor Bohn.

Após o gol, o Avaí se lançou ao ataque e passou a pressionar o visitante. Apesar do maior volume de jogo, o time catarinense era pouco objetivo no setor ofensivo. O Guarani jogava na base do contra-ataque e chegou a criar pelo menos duas boas chances para ampliar o marcador.

Mas o Avaí foi melhor no segundo tempo e criou as melhores chances de gol. Aos 19, o torcedor que foi a Ressacada quase viu um gol histórico quando Rafael Gava de bicicleta aproveitou cruzamento de Cortez da esquerda e mandou por cima do gol. No final, ainda teve a chance do empate, mas o time catarinense parou nas boas defesas do goleiro Douglas Borges.

O Avaí joga na terça-feira diante do Mirassol, fora de casa, às 19h. O Guarani recebe na quarta-feira o Ceará, às 21h30, em Campinas. As duas partidas são válidas pela 21ª rodada.

FICHA TÉCNICA:

AVAÍ 1 X 2 GUARANI

AVAÍ – Igor Bohn; Igor Inocêncio (Thales Oleques), Roberto, Felipe Silva e Cortez (Natanael); Wellington (Fellipe Bastos), Jean Cléber (Gabriel Poveda) e Rafael Gava; Felipinho (Giovanni), Willian Pottker e Denilson. Técnico: Eduardo Barroca.

GUARANI – Douglas Borges; Diogo Mateus, Lucão, Alan Santos e Mayk (Caique Silva); Matheus Barbosa, Lucas Araújo (Bernardo) e Isaque (Wenderson); Bruno José (Lucas Silva), João Victor e Derek (Bruno Mendes). Técnico: Umberto Louzer.

GOLS – Denilson, aos 4, e João Victor, aos 50 minutos do primeiro tempo. Bruno José, aos 3 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Cortez, Willian Pottker e Roberto (Avaí); Derek, Matheus Barbosa e Alan Santos (Guarani).

ÁRBITRO – Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE).





RENDA – R$ 253.663,00.

PÚBLICO – 13.004 pagantes.

LOCAL – Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).

