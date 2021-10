De virada, França vence Espanha e é campeã da Liga das Nações

A França se sagrou campeã da Liga das Nações ao vencer, de virada, a Espanha por 2 a 1, neste domingo, na final do torneio de seleções europeias disputada na cidade italiana de Milão.

Todos os gols saíram no segundo tempo, com os espanhóis abrindo o placar com Mikel Oyarzabal (no minuto 64), enquanto os franceses viraram com Karim Benzema (66) Kylian Mbappé (80).

Mais cedo, em Turim, a Itália derrotou a Bélgica por 2 a 1 e ficou com o terceiro lugar da competição continental.

– Emoção só no segundo tempo –

A partida começou sem muita pressão, com as duas equipes equilibradas em campo, mas sem poder de criação de jogadas ofensiva.

Já o segundo tempo foi do nível que se espera de um clássico como este. Aos 63 minutos, o lateral francês Theo Hernández protagonizou um lance incrível. Após contra-ataque puxado por Pogba e troca de passes entre Mbappé e Benzema, o atacante do Real Madrid passou para o jovem lateral dentro da área adversária, que emendou uma bomba acertando o travessão.

E no lance seguinte, a equipe espanhola abriu o placar. Oyarzabal recebeu lançamento de Busquets, passou por Upamecano e bateu rasteiro e cruzado, sem chances de defesa para Lloris.

Mas a resposta francesa não demorou para vir. Em um ataque em velocidade puxado por Pogba, Mbappé ficou com a bola e tocou para Benzema, que pegou de bico da entrada da área acertando no ângulo, fazendo um golaço.

O empate animou os atuais campeões mundiais que seguiram pressionando até finalmente conseguir a vitória.

E ela veio com Mbappé. O atacante do Paris Saint-Germain recebeu passe de Theo Hernández, avançou sozinho para dentro da área espanhola e finalizou por baixo do goleiro Simón.

A Espanha quase conseguiu o empate nos minutos finais, mas Loris fez grande defesa em um chute de Pino dentro da pequena área.

E após seis minutos de acréscimos, o juiz decretou do fim do duelo e os franceses comemoram o primeiro título na Liga das Nações.

– Ficha técnica da partida final da Liga das Nações:







Espanha x França 1 – 2 (0 – 0)

Local: estádio de San Siro (Milão, Itália)

Árbitro: A. Taylor (ING)

Gols:

Espanhe: Oyarzabal (64)

França: Benzema (66), Mbappé (80)

Cartões amarelos:

Espanha: Laporte (86)

França: Pogba (46), Kounde (55), Mbappé (90)

Equipes:

Espanha: Simón – Azpilicueta, Laporte, García, Marcos Alonso – Gavi (Koke 75), Busquets (cap), Rodri (Fornals 85) – Sarabia (Pino 61), Torres (Merino 84), Oyarzabal. T: Luis Enrique

França: Lloris (cap) – Kounde, Varane (Upamecano 43), Kimpembe – Pavard (Dubois 79), Pogba, Griezmann (Veretout 90+2), Tchouameni, T. Hernandez – Benzema, Mbappé. T: Didier Deschamps

