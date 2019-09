De virada, Eintracht Frankfurt volta a vencer e sobe no Campeonato Alemão

Com uma virada, o Eintracht Frankfurt voltou a vencer no Campeonato Alemão ao superar em casa o Fortuna Dusseldorf por 2 a 1, neste domingo. No complemento da terceira rodada da competição, o Werder Bremen também se recuperou, ao obter a sua primeira vitória: 3 a 2 no Augsburg.

Na Commerzbank Arena, em Frankfurt, o time da casa voltou a sair de campo vitorioso após o revés na segunda rodada – para o líder RB Leipzig – graças aos gols do holandês Bas Dost e do português Gonçalo Paciência. Este foi marcado aos 41 minutos do segundo tempo, decretando a virada para a equipe do técnico austríaco Adi Hutter, que saiu perdendo com gol de Rouwen Hennings, aos 36 da primeira etapa.

Com os três pontos no bolso ao término da rodada, o Eintracht Frankfurt volta a subir na tabela de classificação, agora com seis pontos, em sétimo lugar. Já o Fortuna Dusseldorf permanece com três pontos, em 12.º.

Na outra partida deste domingo, no Weserstadion, o Werder Bremen finalmente sentiu o sabor da vitória no campeonato ao passar pelo Augsburg por 3 a 2. Sempre à frente no placar, o time da região noroeste alemão teve como principal destaque na partida o japonês Yuya Osako, autor de dois gols. O norte-americano Josh Sargent completou o placar que tirou a equipe da casa do sufoco, especialmente devido ao ótimo domingo do suíço Ruben Vargas, autor dos dois gols do time da Bavária.

Derrotado nas duas primeiras rodadas, agora com os primeiros três pontos, o Werder Bremen chega ao 13.º lugar na tabela de classificação, enquanto que o Augsburg, com apenas um, é o time que abre a zona de rebaixamento, em 16.º.