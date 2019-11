De virada, Dortmund vence a Inter por 3 a 2 na Alemanha e garante vice-liderança

Para delírio da maior parte dos 66.099 torcedores presentes ao Signal Iduna Park, o Borussia Dortmund derrotou a Inter de Mição, nesta terça-feira, de virada, por 3 a 2, em jogo válido pela quarta rodada do Grupo F da Liga dos Campeões. Com o resultado conquistado de maneira espetacular, o time alemão chegou aos sete pontos, contra oito do líder Barcelona. A Inter segue com quatro, em terceiro lugar, à frente apenas do lanterna Slavia Praga, dono de dois pontos.

Logo aos cinco minutos, o argentino Lautaro Martínez abriu o placar com um golaço. Pela direita, o atacante escapou da marcação no meio-campo, invadiu a área e bateu forte para fazer 1 a 0 para o time italiano.

Ainda na primeira etapa, aos 40 minutos, Mathias Vecino, em nova jogada iniciada pelo lado direito de ataque da equipe visitante, surgiu livre na área para finalizar com precisão e ampliar para 2 a 0.

O segundo tempo, porém, foi totalmente diferente. Empurrado por sua fanática torcida, o Borussia Dortmund pressionou e, logo aos seis minutos, o marroquino Achraf Hakim, após jogada trabalhada por todo o setor ofensivo, diminuiu a vantagem da Inter ao completar para as redes um passe de Mario Götze.

E já aos 19, o habilidoso Julian Brandt empatou a partida, desta vez com uma assistência do espanhol Paco Alcacer. O gol da virada veio aos 32, mais uma vez com Achraf Hakim, após linda tabela com Jadon Sancho.

A próxima rodada está prevista para dia 27. O Barcelona recebe o Borussia Dortmund, no Camp Nou. Já a Internazionale visita o Slavia Praga. Horas mais cedo, na abertura desta quarta jornada da chave, o Barça não passou de um 0 a 0 com o time checo, na Espanha.

No Grupo G, o Lyon derrotou Benfica por 3 a 1, em casa, e deixou o time português em situação muito complicada. Com quatro minutos, Joachim Andersen abriu o placar para os franceses. Ainda no primeiro tempo, Memphis Depay ampliou. Na segunda etapa, Haris Seferovic diminuiu para os portugueses, mas Bertrand Traroe, aos 44, deu número finais ao duelo.

Com a vitória, o Lyon chegou aos sete pontos e se isolou na vice-liderança, fechando a zona de classificação às oitavas de final, enquanto o RB Leipzig, que horas mais cedo bateu o Zenit por 2 a 0, na Rússia, é o líder, com nove. O clube russo soma quatro pontos na terceira posição e o Benfica só acumula três na lanterna. No próximo dia 27, a quinta rodada da chave terá Zenit x Lyon e RB Leipzig x Benfica.