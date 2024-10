De virada, CRB vence Paysandu e deixa zona de rebaixamento da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/10/2024 - 23:01 Para compartilhar:

De virada e de forma eficiente, o CRB venceu o Paysandu por 3 a 2 no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), nesta sexta-feira, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Tratava-se de um duelo direto contra o rebaixamento e o time alagoano deixou o Z-4. Os gols da vitória foram de Anselmo Ramon, Hereda e Facundo Labandeira, enquanto Jean Dias e Borassi marcaram para o time paraense.

Com a vitória, o CRB, que abria o Z-4 em 17º lugar, agora aparece em 14º, com 33 pontos, pressionando os adversários que ainda jogarão. O time está há três jogos invicto, sendo duas vitórias seguidas, já que antes bateu o América-MG por 2 a 1. Quem entrou provisoriamente na zona de rebaixamento foi o paulista Botafogo, em 17º com 32.

Por outro lado, o Paysandu, que havia conseguido um ‘respiro’ na última rodada, ao vencer o Ituano, por 1 a 0, voltou a tropeçar. O time segue com 33 pontos, agora em 15º lugar.

O CRB iniciou a partida pressionando o Paysandu nos primeiros minutos. O time paraense, que se segurava defensivamente no início, foi letal quando conseguiu chegar ao ataque.

Aos 15 minutos, Netinho disparou um forte chute de fora da área. Matheus Albino tentou encaixar a bola, mas falhou no lance, permitindo que Borassi empurrasse para o fundo da rede. No entanto, o gol foi anulado após consulta ao VAR por impedimento.

Na segunda tentativa, não teve jeito, o gol valeu. O argentino Borassi foi lançado em profundidade, superou Falcão, invadiu a área e rolou para Jean Dias, que mandou a bola para o fundo da rede.

O gol despertou o CRB, que se tornou mais efetivo e começou a agredir mais o Paysandu, empatando aos 38 minutos. Gegê fez um cruzamento na segunda trave para Anselmo Ramon, que apareceu atrás da marcação e escorou para o meio da área. A defesa do Paysandu falhou no corte e a bola acabou no fundo da rede.

O CRB voltou ligado para o segundo tempo e, desde o apito inicial, mostrou-se dominante. A virada chegou aos nove minutos, quando Hereda recebeu na lateral da área, cortou a marcação para dentro e bateu forte com o pé esquerdo. A bola desviou no caminho e entrou no canto alto do gol.

Avassalador, o time alagoano ampliou a vantagem aos 14 minutos. Carlão cometeu um erro ao cortar a bola e Gegê acionou Labandeira, que teve apenas o trabalho de tirar do goleiro Matheus Nogueira.

Após um início desligado, o Paysandu conseguiu se reencontrar no jogo e diminuiu aos 21 minutos com Borassi. Val Soares acionou Ruan Ribeiro, que, livre por trás da defesa do CRB, rolou a bola para o meio da área, onde Borassi, com o gol aberto, empurrou para marcar. No final, o Paysandu tentou o empate com pressão, mas o CRB conseguiu se segurar e garantir a vitória.

O próximo compromisso do CRB será somente em 14 de outubro, uma segunda-feira, às 21h, diante do Guarani, no Brinco de Ouro, em Campinas (SP). O Paysandu entra em campo na próxima quarta-feira, às 21h, diante da Chapecoense, no estádio da Curuzu, em Belém (PA).

FICHA TÉCNICA

CRB 3 X 2 PAYSANDU

CRB – Matheus Albino; Hereda, Saimon (Gustavo Henrique), Luís Segovia (Wanderson) e Ryan; Falcão (Rômulo), João Pedro e Gegê (Chay); Facundo Labandeira, Léo Pereira e Anselmo Ramon. Técnico: Hélio dos Anjos.

PAYSANDU – Matheus Nogueira; Bryan Borges, Carlão (Ruan Ribeiro), Wanderson e Lucas Maia; João Vieira, Netinho (Val Soares) e Robinho (Cazares); Borasi, Jean Dias e Yony Gonzaléz (Kevyn). Técnico: Márcio Fernandes.

GOLS – Jean Dias, aos 21, e Anselmo Ramon aos 38 minutos do primeiro tempo. Hereda, aos nove, Facundo Labandeira, aos 14, e Borassi, aos 21 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Facundo Labandeira e Gegê (CRB).

CARTÕES VERMELHOS – Marcio Fernandes (Paysandu).

ÁRBITRO – Jefferson Ferreira de Moraes (GO).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).