De virada, Coritiba vence o União pelo Campeonato Paranaense Coxa saiu atrás no placar, mas conseguiu a virada e vencer a segunda no Campeonato Paranaense

O Coritiba conquistou a sua segunda vitória pelo Campeonato Paranaense, mas precisou suar muito. Jogando no estádio Anilado, em Francisco Beltrão, o Coxa venceu o União, de virada, pelo placar de 2 a 1. O União abriu o marcador logo no início do jogo, gol de Sato. Dez minutos depois, Igor Paixão deixou tudo igual. O gol da virada veio no segundo tempo, em belo gol marcado por Alef Manga.

CALENDÁRIO

Na próxima rodada, Coritiba enfrenta o Rio Branco-PR, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, dia 02 de fevereiro. Já o União recebe o Cianorte, no Anilado, em Francisco Beltrão, dia 03 de fevereiro.

O jogo

PRIMEIRO TEMPO

PRIMEIRO ATAQUE, PRIMEIRO GOL DO UNIÃO

Jogando em casa e em busca de conquistar os seus primeiros pontos no Campeonato Paranaense, o União foi com tudo para cima do Coritiba e logo já achou o primeiro gol. Em bela jogada pelo lado direito, Patrick acerta um cruzamento espetacular, Sato recebeu livre na área e bateu no canto para abrir o marcador: 1 a 0.

CORITIBA EMPATA O JOGO DEZ MINUTOS DEPOIS

Mas a felicidade do União durou apenas 10 minutos. Após a bola ser levantada na área, a zaga do União tentou afastar, mas a bola voltou para dentro da área. Igor Paixão estava esperto na jogada e pegou de primeira para empatar: 1 a 1.

MURALHA SALVA, UNIÃO CONTINUA TENTANDO, MAS CORITIBA SEGURA O EMPATE

O União queria porque queria a vitória e foi à luta. E o União poderia ter passado a frente outra vez no placar, mas Muralha, em grande fase, fez uma grande defesa e salvou o time do Cortiba, que sofreu pressão ao longo da etapa inicial, mas que segurou bravamente o resultado de empate.

SEGUNDO TEMPO

UNIÃO ACERTA O TRAVESSÃO

O placar quase se movimentou logo no início do segundo tempo. Em falta quase da entrada da área, Wellisson soltou um canudo e a bola explodiu no travessão do goleiro Muralha, da equipe do Coritiba.

VIRADA DO CORITIBA

Um minuto depois de quase tomar o gol, o Coritiba conseguiu a virada. Alef Manga foi com a bola dominada, deu um lindíssimo drible no defensor do União, finalizou no cantou e marcou um golaço para virar o jogo: 2 a 1.

UNIÃO BEM QUE TENTOU, MAS O CORITIBA FOI QUEM GANHOU

Após o gol da virada, o Coritiba saiu como louco em busca do gol de empate. Teve várias oportunidades para marcar, mas o goleiro Muralha e outra vez o travessão salvou o time do Coritiba.

O Coritiba, que teve que jogar os minutos finais com um jogador a menos, pois Matheus Alexandre acabou sendo expulso, também teve chance de ampliar o placar, mas faltou pontaria para os atacantes do Coxa branca.

