De virada, Corinthians vence o Santos pelo Paulistão Feminino e garante vaga na semifinal Jogando na Fazendinha, Timão saiu atrás no placar, mas buscou o resultado no segundo tempo com gols de Miriã e Gabi Portilho, e permanece na liderança do estadual

O Corinthians garantiu vaga na semifinal do Paulistão Feminino ao bater o Santos, de virada, por 2 a 1, na noite desta quarta-feira, na Fazendinha. Depois de perder um pênalti e sair atrás no placar com gol de Cristiane, o Timão buscou o resultado no segundo tempo com tentos de Miriã e Gabi Partilho.

Logo no começo da partida, o Corinthians foi para cima do Peixe e teve um pênalti a seu favor. Victoria Albuquerque sofreu a penalidade e cobrou, mas a goleira Michelle acabou levando a melhor e evitou a abertura do placar.

O Timão continuou melhor no jogo e criou algumas chances de gol até o Santos equilibrar a atuação. Dessa forma, aos 40 minutos, a arbitragem viu pênalti em Cristiane. A lendária atacante cobrou no cantinho, Kemelli ainda tocou na bola, mas não conseguiu evitar o tento. O time visitante abria o marcador.

Na segunda etapa, o Corinthians voltou disposto a reverter a situação e pressionou o Santos em seu próprio campo. Em uma dessas ações, conseguiu roubar a bola, que sobrou para Jheniffer, que deu passe para Miriã empatar.

Embalado pelo empate, o Timão seguiu pressionando o Santos, mas não conseguia criar chances, até que Adriana quase virou o placar, mas foi impedida por uma grande defesa de Michelle. No entanto, aos 43 minutos, a arqueira santista acabou falhando em cruzamento de Katiuscia e a bola sobrou para Gabi Portilho acertar belo chute e balançar a rede para virar o marcador.

Com o resultado, o Timão segue na liderança do Paulistão com 25 pontos e se garante na semifinal do estadual, já que Palmeiras e Bragantino, que poderiam igualar a pontuação, teriam que tirar mais de 25 gols de saldo em três jogos. Já o Santos fecha a 9ª rodada na quarta posição na tabela com 19 pontos.

