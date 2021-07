De virada, Botafogo vence a Chapecoense e segue invicto no Brasileirão sub-20 Matheus Nascimento marcou um golaço no segundo tempo para virar o confronto e, já nos minutos finais, Gabriel Henrique garantiu a vitória da equipe de General Severiano

A invencibilidade do Botafogo continua nesse início de Campeonato Brasileiro sub-20. Na tarde deste domingo, o Alvinegro Carioca derrotou, de virada, a Chapecoense por 3 a 1, no CT da Água Amarela, na cidade de Chapecó, em partida válida pela terceira rodada da competição. Rodrigo abriu o placar para o time da casa, mas Juninho, Matheus Nascimento e Gabriel Henrique garantiram os três pontos para a equipe de General Severiano.

Com apenas três minutos de partida, Marco Antônio lançou Ryan em profundidade pela direita, o camisa 2 levou a bola até o fundo e conseguiu o cruzamento para Rodrigo. De primeira, O centroavante finalizou de perna esquerda, a bola ainda bateu na trave, mas parou no fundo das redes.

A resposta do Botafogo veio aos 17 minutos minutos. Após boa troca de passes no meio-campo, Juninho, que estava dentro da área, recebeu cruzamento rasteiro e finalizou para empatar o confronto.

Já a virada aconteceu aos 12 minutos da etapa final. O Botafogo forçou o erro da Chapecoense na saída de bola, e a posse sobrou para Matheus Nascimento. O atacante driblou o primeiro marcador, invadiu a área e encobriu o goleiro para colocar o Alvinegro em vantagem.

Já perto dos 43 minutos, o Botafogo matou o confronto. Gabriel Henrique roubou a bola na entrada da área, ajeitou e finalizou rasteiro para dar números finais ao jogo.

Agora, a Chapecoense volta a campo no próximo domingo, às 15h, contra o Santos, no Estádio Municipal 1º de maio, em São Bernardo do Campo. Já o Botafogo viaja até Feira de Santana, onde enfrenta o Bahia, no Estádio Joia da Princesa, às 16h, no próximo sábado. Ambas as partidas são válidas pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro sub-20.

