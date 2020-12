De virada, Atlético-GO vence o Ceará fora de casa

Em pleno Castelão, o Atlético-GO derrotou o Ceará de virada pelo placar de 2 a 1, em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Com a vitória, o Dragão soma 31 pontos e sobe para a 11ª colocação. O Ceará estaciona no 9º lugar, com 32 pontos.

Na próxima rodada, o Atlético-GO enfrenta o Fluminense, no estádio Antônio Accioly, no dia 16 de dezembro. Já o Ceará faz o Clássico-Rei contra o Fortaleza, no Castelão, no dia 20 de dezembro.

O jogo

A partida começou com uma boa oportunidade de cada lado.

A primeira foi do Atlético-GO. Aos 5 minutos, Zé Roberto partiu com a bola dominada, passou pela marcação e bateu no canto. O goleiro Richard fez uma grande defesa e salvou o Ceará.

A resposta do Vozão veio no ataque seguinte, aos 6. Léo Chú fez uma ótima jogada pelo lado esquerdo e tocou para trás, mas Lima e Wescley foram para mesma bola e desperdiçaram uma ótima oportunidade.

Parecia que o jogo seria bem disputado, mas não foi o que aconteceu. A partida passou ficar bem truncada e os ataques tinham enormes dificuldades para construírem jogadas.

O jogo só melhorou no final do primeiro tempo com o crescimento da equipe do Dragão. Aliás, não fosse o goleiro Richard, do Ceará, o Atlético-GO teria ido para o intervalo vencendo a partida. Ele salvou o Vozão duas vezes. A primeira em defesa à queima-roupa após chute do meia Chico. A segunda em uma tentativa de gol olímpico que o goleiro conseguiu defender.

No segundo tempo, o Atlético-GO continuou melhor e dominando o jogo. O problema é que o time do Dragão não conseguia transformar esse domínio em grandes oportunidades de gol, e isso custou caro.

No primeiro ataque do Ceará na etapa complementar, a bola entrou. Após uma grande defesa do goleiro Jean em finalização do atacante Lima, a bola sobrou para Léo Chú. Ele não teve dúvida e bateu firme da entrada da área e abriu o marcador, aos 14 minutos: 1 a 0.

Ao invés de partir para cima para ampliar a vantagem, o Vozão achou por bem administrar. O Dragão foi para o tudo ou nada em busca do empate e conseguiu em pênalti sofrido por Zé Roberto, aos 32. O goleiro Jean bateu e igualou o placar: 1 a 1.

O Atlético-GO se empolgou com a igualdade no marcador, foi para o abafa atrás da virada e conseguiu achar o seu gol. Aos 44, Robertson acertou um belo chute rasteirinho no canto sem chance para o goleiro Richard e que deu a vitória para o Dragão pelo placar de 2 a 1.

CEARÁ 1 x 2 ATLÉTICO-GO

Local: Castelão, Fortaleza (CE)

Data-Hora: 12/10/2019 – 17h00

Árbitro: Leandro Vuaden (RS)

Auxiliares: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e José Eduardo Calza (RS)

VAR: Antônio Magno Lima (CE)

Público/renda: pagantes:; total: / R$

Cartões amarelos: Willian Maranhão, Pereira (banco de reservas) Matheus Vargas (ATL)

Cartões vermelhos: –

Gol: Léo Chú (14’/2ºT), Jean (32’/2ºT) e Roberson (44’/2ºT),

CEARÁ: Richard; Samuel Xavier, Tiago, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fabinho (Pedro Naressi, intervalo), Fernando Sobral, Wescley (Felipe Baxola, aos 23/2ºT), Lima (Leandro Carvalho, aos 36/2ºT) e Léo Chú (Victor Jacaré, aos 36/2ºT); Cléber (Saulo Mineiro, intervalo). Técnico: Guto Ferreira.

ATLÉTICO-GO: Jean; Dudu, João Victor, Éder, Nicolas (Natanael, aos 29/2ºT) e Willian Maranhão; Marlon Freitas, Danilo Gomes (Wellington Rato, aos 23/2ºT), Chico (Robertson, aos 29/2ºT) e Janderson (Gustavo Ferrareis, aos 28/2ºT) e Zé Roberto (Matheus Vargas, aos 37/2ºT). Técnico: Marcelo Cabo.

