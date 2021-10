De virada, Alemanha vence Romênia pelas Eliminatórias Europeias

A Alemanha venceu de virada a Romênia por 2 a 1, nesta sexta-feira, em partida válida pela 7ª rodada do Grupo J das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022.

No duelo disputado na cidade alemã de Hamburgo, os visitantes saíram na frente logo nos primeiros minutos, graças ao gol do meia Ianis Hagi, após bela jogada individual pelo lado direito, na qual passou em velocidade pela marcação e finalizou com perfeição, batendo o goleiro Ter Stegen (aos 9 minutos).

Os donos da casa, que tiveram um pênalti anulado pelo VAR no minuto 7, só conseguiram reagir na etapa final, chegando ao empate com o meia Gnarby, artilheiro da equipe nas eliminatórias com 5 gols, que chutou fora da área sem chances de defesa para o goleiro Nita.

A virada alemã veio com o atacante Thomas Müller, ao aproveitar uma bola desviada de cabeça por Goretzka após escanteio, tendo apenas o trabalho de empurrar para o gol vazio (81).

Com este resultado, a Alemanha lidera a chave 18 pontos, seis a mais que a segunda colocada Macedônia do Norte, que goleou por 4 a 0 o lanterna Liechtenstein (6º), e a Armênia, que caiu para a terceira posição após o empate com a Islândia (4º) por 1 a 1. Já os romenos ocupam agora a quarta posição.

Na sequência das eliminatórias, a equipe alemã enfrenta como visitante os macedônios na próxima segunda-feira, mesmo dia em que os romenos recebem os armênios.

— Jogos e resultados das partidas desta sexta-feira pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022:

. GRUPO E

Estônia 2 – Sorga (58), Zenjov (90+3)

Bielorrúsia 0

República Tcheca 2 – Pesek (38), Ward (49, gol contra)

País de Gales 2 – Ramsey (36), James (69)

Classificação: Pts J V E D Gp Gc







1. Bélgica 16 6 5 1 0 21 4

2. República Tcheca 8 6 2 2 2 10 9

3. Gales 8 5 2 2 1 7 7

4. Estônia 4 5 1 1 3 8 15

5. Bielorrúsia 3 6 1 0 5 6 17

. GRUPO G

Letônia 0

Holanda 1 – Klaassen (19)

Turquia 1 – Aktürkoglu (6)

Noruega 1 – Thorstvedt (41)

Gibraltar 0

Montenegro 3 – Marusic (7), Beciraj (44, de pênalti, e 68)

Classificação: Pts J V E D Gp Gc

1. Holanda 16 7 5 1 1 23 6

2. Noruega 14 7 4 2 1 13 6

3. Turquia 12 7 3 3 1 17 14

4. Montenegro 11 7 3 2 2 11 9

5. Letônia 5 7 1 2 4 7 11

6. Gibraltar 0 7 0 0 7 3 28

. GRUPO H

Chipre 0

Croácia 3 – Perisic (45+2), Gvardiol (80), Livaja (90+2)

Rússia 1 – Skriniar (24, gol contra)

Eslováquia 0

Malta 0

Eslovênia 4 – Ilicic (27, 60), Sporar (50), Sesko (67)

Classificação: Pts J V E D Gp Gc

1. Croácia 16 7 5 1 1 11 1

2. Rússia 16 7 5 1 1 11 4

3. Eslovênia 10 7 3 1 3 8 7

4. Eslováquia 9 7 2 3 2 7 6

5. Malta 4 7 1 1 5 6 15

6. Chipre 4 7 1 1 5 1 11

. GRUPO J

Alemanha – Gnabry 2 (52), Müller (81)

Romênia 1 – Hagi (9)

Liechtenstein 0

Macedônia do Norte 4 – Velkovski (39), Alioski (66 de pênalti), Nikolov (74), Churlinov (83)

Islândia 1 – Johannesson (77)

Armênia 1 – Hovhannisyan (35)

Classificação: Pts J V E D Gp Gc

1. Alemanha 18 7 6 0 1 19 3

2. Macedônia do Norte 12 7 3 3 1 15 6

3. Armênia 12 7 3 3 1 8 10

4. Romênia 10 7 3 1 3 10 8

5. Islândia 5 7 1 2 4 7 15

6. Liechtenstein 1 7 0 1 6 2 19

bur/iga/mcd/lca

Saiba mais