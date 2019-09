De unhas pintadas, Lucas Jagger curte Rock in Rio e avisa: ‘Não sou gay’

Rio – Lucas Jagger curtiu o o Rock in Rio 2019 pela segunda noite consecutiva, neste sábado, e falou a respeito de sua sexualidade. “Todo mundo me pergunta sobre isso. Não sou gay. Mas as pessoas pensarem que sou também não me afeta. Pintar as unhas e o jeito que me visto não interfere na minha sexualidade”disse o filho de Luciana Gimenez e Mick Jagger ao UOL.

O rapaz de 20 anos chamou atenção no festival com uma jaqueta que trazia o símbolo da banda do pai nas costas, unhas pintadas e dedos cheios de anéis. “Já até namorei uma menina, mas sou bem reservado em relação a minha vida pessoal. Quando eu estiver namorando alguém vocês vão ficar sabendo”, completou.

Lucas mora sozinho em Nova York, nos Estados Unidos, há um ano. “Na minha geladeira não tem nada, nem ovo. Eu peço comida fora sempre. Quando a minha mãe vai lá para casa que ela enche a geladeira, mas não como nada”.