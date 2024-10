De uma dívida de 23 milhões às aulas em Harvard: o Império de Carla Sarni no PodMais

Redaçãoi Redação - https://istoe.com.br/author/istoe/ 17/10/2024 - 18:40 Para compartilhar:

A apresentadora Mara Ferraz recebe, neste episódio, Carla Sarni, empresária à frente do Grupo Salus, que conta com negócios de renome como Sorridents, Giolaser, Olhar Certo e outros. No papo, ela traz uma perspectiva interessante e muito própria sobre os processos do empreendedorismo.

Nascida no interior de São Paulo, a veia empreendedora sempre correu em sua família: “Aos sete anos de idade, tive minha primeira aula de empreendedorismo com a minha mãe, quando ela me fez agradecer a uma cliente que chegou à nossa casa, numa segunda-feira, às nove e meia da noite, para fazer uma escova. Minha mãe fez sorrindo, porque sabia que era mais um dinheiro para colocar comida na nossa mesa”, comenta Carla.

Ela traz conhecimentos fundamentais e pontuais para quem busca seguir no mercado. Quando se tem um objetivo, é importante se manter fiel a ele e encarar o caminho até o sucesso!

