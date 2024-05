De traição de ex-namorado a casamento com Huck: relembre todos os amores da vida de Angélica

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 22/05/2024 - 13:48 Para compartilhar:

A apresentadora Angélica, 50, contou que Xuxa, 61, a alertou sobre traições de um ex-namorado, que não teve o nome revelado. Em entrevista ao canal da revista Caras, no YouTube, a mulher de Luciano Huck disse que insistiu na relação, mas acabou descobrindo tudo depois.

“Uma vez ela (Xuxa) me ligou para falar de um namorado que estava me traindo. E eu, apaixonada, falei: ‘Ah…’, e continuei ali. Mas eu fiquei com um pezinho atrás”, disse Angélica. “E era verdade?”, questionou o jornalista Fabrício Pellegrino. “Amor, é sempre verdade”, respondeu a apresentadora, aos risos.

Além de uma carreira de muito sucesso na TV, a apresentadora, que é casada desde 2004 com Huck, teve uma vida amorosa bastante agitada. A IstoÉ Gente relembra abaixo os relacionamentos marcantes na vida de Angélica. Confira!

César Filho

Aos 15 anos de idade, Angélica começou namorar com o apresentador César Filho. O relacionamento só veio à tona na mídia assim que a famosa completou a maioridade, ja que o jornalista era 13 anos mais velho que ela.

Em entrevista ao “Quem Pode, Pod”, podcast de Giovanna Ewbank e Fernanda PaesLeme, a apresentadora fez uma revelação bastante íntima Na sabatina, ela contou ter perdido a virgindade com seu primeiro namorado,César Filho.

Márcio Garcia

Após o fim do namoro com César Filho, Angélica começou a se relacionar com o apresentador Márcio Garcia. O relacionamento durou apenas três meses.

Maurício Mattar

Em janeiro de 1998, a apresentadora assumiu que estava namorado com o ator Maurício Mattar , que na época era considerado uns dos maiores galãs das novelas na década de 1990. Após um período juntos entre idas e vindas, o casal colocou um ponto final no relacionamento.

Luiz Calainho Na época do término com Maurício Mattar, Angélica começou a namorar com o empresário, Luiz Calainho. Com 9 meses de namoro, eles ficaram noivos, mas depois de alguns meses, se separaram. Luciano Huck Foi em julho de 2003 que Angélica, finalmente, começou seu romance com o atual marido, o apresentador Luciano Huck. O namoro emplacou nos bastidores do filme “Um Show de Verão” (2004). No ano seguinte, os apresentadores assumiram o namoro, se tornaram noivos, anunciaram a espera do primeiro filho, Joaquim. Benício, o segundo filho, nasceu em 2007, e Eva, a caçula, em 2012.