Edição Da Semana

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 16/01/2023 - 7:06 Compartilhe





O Baltimore Ravens tinha tudo para deixar o Paul Brown Stadium com uma vitória e eliminar o Cincinnati Bengals na noite desse domingo (15/1) pelo wild card da NFL. Com a bola na linha de uma jarda, o QB Huntley tentou fazer um TD corrido, mas sofreu um fumble. E pior. O time da casa recuperou a bola e Sam Hubbard correu 98 jardas para fazer o touchdown recuperado mais longo da história dos playoffs da NFL. Desta forma, a partida terminou em 24 a 17 para os Bengals, que avançaram para as semifinais da Conferência Americana.

O jogo foi equilibrado do início ao fim. O Cincinnati Bengals abriu 9 a 0 no primeiro quarto, mas o Baltimore Ravens conseguiu a virada antes do intervalo e as equipes foram ara o vestiário com o placar de 10 a 9 para os visitantes.



E MAIS:

No terceiro quarto, mais equilíbrio e os times empataram a parcial por 17 a 17 e entraram no último período com o jogo aberto. O lance que definiu a partida aconteceu no início do último quarto. Depois disso, as defesas se sobressaíram e não houve mais pontuação no duelo.

Agora, o Cincinnati Bengal vai enfrentar o Buffalo Bills nas semifinais. Os times vão se enfrentar após a séria lesão sofrida pelo safety Damar Hamlin, no encerramento da semana 17 da temporada regular. Na ocasião, o jogador ficou mais de uma semana no hospital lutando pela vida e o jogo foi cancelado pela NFL.

E MAIS:

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias