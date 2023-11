De toalha na cabeça a rosto coberto: famosas investem em looks ‘diferentões’ para o Prêmio Multishow 2023

Beatriz Mizunoi Beatriz Mizuno - https://istoe.com.br/autor/beatriz-mizuno/ 08/11/2023 - 5:36 Para compartilhar:

Com apresentação de Tatá Werneck, Ludmilla e Tadeu Schmidt, o Prêmio Multishow 2023 foi ao ar na noite desta terça-feira, 7. O grande destaque da 30ª edição da premiação foi IZA, que levou para casa três estatuetas — incluindo a de Artista do Ano, principal da noite.

No entanto, além dos prêmios e atrações musicais, o evento chamou a atenção pelas escolhas de looks das famosas para o tapete vermelho. De visuais inusitados a luxuosos, confira cinco produções que se destacaram na noite:

Deborah Secco

Nada discreta, Deborah Secco foi o centro das atenções com seu look de toalhas. Além do top e saia longa, a atriz compareceu ao evento com uma toalha enrolada na cabeça e robustas joias de cristais. Ela apresentou a categoria Sertanejo do Ano, que teve como vencedora a cantora Simone Mendes.

Valesca Popozuda

Valesca Popozuda também deu o que falar com o visual escolhido para apresentar a categoria Funk do Ano. Apesar de ter mangas e saia longa, seu vestido tinha a estampa de um corpo feminino nu.

Luísa Sonza

Fazendo a linha misteriosa no tapete vermelho, Luísa Sonza começou a noite em um vestido longo com o rosto coberto por um grande acessório vermelho. Em seu Instagram, a cantora explicou que se trata do visual da “Morte”.

Posteriormente, ela performou “La Muerte”, música inédita em espanhol, no palco do evento.

Ludmilla

Ludmilla adentrou o tapete vermelho com um look all black e blazer desconstruído. Na composição, destacava-se a reluzente bolsa dourada em formato de cofre, objeto que foi “protegido” por um exército de seguranças fotografados atrás da cantora.

Gloria Groove

Vestida de inseto no tapete vermelho, Gloria Groove não economizou nos detalhes e investiu em unhas neon, óculos escuros e batom preto. A produção futurista fez parte do anúncio de lançamento de seu novo álbum, “Futuro Fluxo”, realizado durante o evento.

