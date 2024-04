De saída do SBT, relembre carreira de Eliana

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 01/04/2024 - 18:12 Para compartilhar:

Eliana não faz mais parte do quadro de colaboradores do SBT e deixa a emissora após 15 anos no comando de atração aos domingos. O anúncio foi feito pela própria empresa, na tarde desta segunda-feira, 1º, em nota enviada à imprensa. Segundo o comunicado, a apresentadora alega que a mudança ocorre para que uma nova fase profissional se inicie.

A apresentadora tem 51 anos e iniciou a vida artística na música, no final da década de 1980, cantando no grupo Banana Split. Em uma apresentação no programa “Qual É a Música”, chamou a atenção de Silvio Santos, que decidiu contratá-la.

Ela ganhou o posto de apresentadora infantil no SBT, em 1991, onde ficou por sete anos e conquistou o apelido de Eliana dos Dedinhos.

Após deixar a emissora de Silvio Santos e já experiente no comando de atrações da TV, ela ingressou na Record TV, onde se manteve, pelos primeiros anos, ainda dedicada às crianças. Em 2005 veio a transição para um programa nas tardes de domingo.

Eliana voltou para o SBT em 2009 para comandar um programa semelhante ao que já vinha apresentando após deixar o público infantil, só que dessa vez com atrações para toda a família, com quadros diversos, reportagens e diversão, e que recebeu o seu nome no título: “Programa da Eliana”.

