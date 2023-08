De saída do PSG, Neymar terá diversas regalias no futebol árabe além do salário; confira

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/08/2023 - 10:19 Compartilhe

De saída do Paris Saint-Germain, o brasileiro Neymar está perto de ser anunciado como novo reforço do Al Hilal, time da Arábia Saudita. O jogador vai receber 160 milhões de euros (cerca de R$ 861 milhões, na cotação atual) por temporada, além de muitas outras regalias, por fechar um contrato de dois anos com o clube.

Conforme o site francês ‘Foot Mercato’, Neymar vai receber outros benefícios por se transferir para o futebol saudita. O periódico destaca que o atacante ganhará 500 mil euros (cerca de R$ 2,7 milhões) por cada story ou postagem publicada em suas redes sociais que promova a Arábia Saudita.

Além disso, o craque brasileiro também terá um avião particular à sua disposição, será dono de uma enorme casa com funcionários e ganhará 80 mil euros (cerca de R$ 430 mil) por cada vitória do Al Hilal.

