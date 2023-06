De saída da Globo, Gloria Pires coleciona papéis marcantes; relembre a carreira da atriz

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/06/2023 - 12:39 Compartilhe

No casting da Globo desde os 5 anos, Gloria Pires, 59, pode deixar a emissora em fevereiro, quando encerrar o trabalho em “Terra e Paixão”, período em que finaliza o contrato, segundo sua assessoria. Na atual trama, ela é Irene, uma vilã manipuladora e misteriosa. Contudo, ao longo da carreira, a atriz coleciona papéis que marcaram geração, mocinhas, vilãs e protagonismos.

A partir do dia 26 de junho, Gloria Pires poderá ser vista em outra produção da emissora além de “Terra e Paixão”, na reprise de “Mulheres de Areia”. A novela, de 1993, traz uns dos papéis mais marcantes da veterana: as gêmeas e rivais Ruth e Raquel, protagonistas da trama. O trabalho, inclusive, lhe rendeu dois títulos de Melhor Atriz, pelo Troféu Imprensa e Troféu APCA.

Recentemente, a atriz também estava no ar em outro título considerado icônico na televisão brasileira: “O Rei do Gado” (1996), no papel de Rafaela. Tal atuação também lhe concedeu a indicação de Melhor Atriz no Troféu Imprensa.

A lista de trabalhos na emissora não para por aí; relembre a seguir a trajetória de Gloria Pires na Globo:

1968 – “A Pequena Órfã”;

1970 – “Faça Humor, Não Faça Guerra”;

1972 – “Caso Especial Ângela – Episódio: Sombra Suspeita”

1972 -“Selva de Pedra” – Fátima (Fatinha);

1972 – “Chico em Quadrinhos” – Glorinha;

1973 – “O Semideus” – Ione;

1973 – “Chico City”;

1973 – “Satiricom”;

1976 – “Duas Vidas” – Letícia;

1978 – “Dancin’ Days” – Marisa de Souza Matos;

1979 – “Cabocla” – Zulmira de Oliveira Vieira Pires (Zuca);

1980 – “Água Viva” – Sandra Fragonard (Sandrinha);

1980 – “As Três Marias” – Maria José (Jô);

1983 – “Louco Amor” – Cláudia Becker;

1984 – “Partido Alto” – Celina Cruz;

1985 – “O Tempo e o Vento” – Ana Terra;

1987 – “Direito de Amar” – Rosália Alves Medeiros de Monserrat;

1988 – “Vale Tudo” – Maria de Fátima Accioli;

1990 – “Mico Preto” – Sarita Teixeira;

1990 – “Escolinha do Professor Raimundo” – Maria Joselina Barbacena;

1991 – “O Dono do Mundo” -Stella Maciel Barreto;

1993 – “Mulheres de Areia” – Ruth Araújo Assunção e Raquel Araújo Assunção;

1994 – “Memorial de Maria Moura” – Maria Moura;

1996 – “O Rei do Gado” – Rafaela Berdinazzi / Marieta Berdinazzi;

1997 – “Anjo Mau” – Nice Noronha;

1999 – “Suave Veneno” – Maria Inês Ferreira de Souza / Lavínia de Alencar;

2002 – “Desejos de Mulher” – Júlia Miranda Moreno;

2005 – “Belíssima” – Júlia Falcão Assumpção;

2007 – “Paraíso Tropical” – Lúcia Vilela;

2011 – “Insensato Coração” – Norma Pimentel;

2012 – “As Brasileiras” – Ângela Cristina;

2012 – “Guerra dos Sexos” – Roberta Carneiro Leone;

2015 – “Babilônia” – Beatriz Amaral Rangel;

2016 – “Segredos de Justiça” – Andréa Pachá;

2017 – “O Outro Lado do Paraíso” – Maria Elizabeth Barbosa Montserrat (Beth) / Maria Eduarda Feijó (Duda);

2019 – “Éramos Seis” – Eleonora Amaral de Lemos;

2022 – “Além da Ilusão” – Nise da Silveira;

2023 – “Terra e Paixão” – Irene La Selva.

Vale ressaltar que, procurada pela ISTOÉ, a assessoria de Gloria informou: “Gente, como ela deixou a Globo se ela está no ar em uma novela que vai até fevereiro? Só após isso que vamos definir os próximos passos”.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias