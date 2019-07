De Rossi faz 1º treino como jogador do Boca Juniors

BUENOS AIRES, 26 JUL (ANSA) – Recebido com muita festa quando desembarcou na Argentina, o meio-campista Daniele De Rossi foi anunciado como novo jogador do Boca Juniors. Ao lado do atacante Carlos Tévez, o italiano realizou hoje (26) seu primeiro treinamento com a camisa do novo clube.

De Rossi foi ovacionado por dezenas de torcedores no Aeroporto de Ezeiza, em Buenos Aires. A festa dos argentinos foi gravada pela esposa do italiano, Sarah Felberbaum, e divulgado nas redes sociais. O ex-atleta da Roma deverá assinar contrato e ser oficialmente apresentado pelo Boca Juniors nesta sexta-feira (26).

No primeiro dia como jogador do clube argentino, De Rossi realizou um treino leve e depois participou de um trabalho em campo reduzido. Ainda no treinamento, o italiano até bateu bola com Tévez e o colombiano Sebastian Villa.

Os jornais argentinos destacaram os efetivos desarmes do volante italiano durante o trabalho com bola. Em uma das disputas, De Rossi acertou uma forte entrada em Eduardo Salvio e o derrubou no gramado. Na sequência do lance, o ex-capitão da Roma pediu desculpas ao novo companheiro de equipe.

Atualmente com 36 anos, De Rossi chega em um momento de muita alegria para os torcedores do Boca. Pelas oitavas de final da Libertadores da América, o clube argentino bateu ontem (25) o Athletico Paranense por 1 a 0, em Curitiba, e conseguiu uma boa vantagem para o segundo confronto. O jogo decisivo será na próxima quarta-feira (31), no La Bombonera, em Buenos Aires.

De Rossi, por sua vez, vestirá a camisa de outro clube pela primeira vez na carreira. O jogador defendeu a Roma por 18 temporadas e conquistou três títulos. Pelo time da capital italiana, o meio-campista atuou em 616 partidas e marcou 63 gols.(ANSA)