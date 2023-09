De revistas ‘Playboy’ a estátua de santa: veja tudo o que foi a leilão dos chocolates pan

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/09/2023 - 19:49 Compartilhe

A massa falida da Pan Produtos Alimentícios, famosa pelos cigarros, moedas e lápis feitos de chocolate, está sendo leiloada até o próximo dia 15. A concorrência é realizada pela internet, mas até o momento, apenas um dos sete lotes recebeu um lance: ele conta com dois veículos, um caminhão e um carro modelo Gol. Outros, com o imóvel da empresa, maquinário industrial, dez toneladas de sucata e grande quantidade de material de escritório, ainda não atraíram compradores.

Entre os materiais de escritório, há itens esperados, como cadeiras, mesas e armários, mas também outros inusitados, como revistas Playboy, cilindros de oxigênio, celulares danificados e uma estátua de Nossa Senhora Aparecida.

Confira uma lista com os itens à venda. Os valores citados são os para cada unidade de produto.

O imóvel da empresa, localizado em São Caetano do Sul (SP): R$ 105,3 milhões;

Caminhão Mercedes-Benz 709: R$ 45 mil;

Carro Gol 1000: R$ 2.500;

Dez toneladas de sucata: R$ 10 mil;

Dois coelhos de pelúcia: R$ 15;

Dois conjuntos de revistas Playboy (um com cinco edições e outro com seis: ambos por R$ 50

Uma estátua de Nossa Senhora Aparecida: R$ 50;

Onze celulares danificados: R$ 70;

Um carrinho de supermercado: R$ 30;

Três cilindros de oxigênio: R$ 30;

14 impressora de recibo: nove por 130, cinco por R$ 90;

Onze impressoras: duas por R$ 180, cinco por R$ 850, uma por R$ 550, uma por R$ 200, uma por R$ 950, uma por R$ 150;

Cinco Freezers: R$ 600;

14 CPUs de computador: R$ 200;

39 Monitores de computador: R$ 60;

Um gabinete: R$ 650;

Oito garrafas térmicas: R$ 10;

Duas panelas grandes: R$ 10;

Dois quadros de anotações: R$ 20;

Seis cofres: dois por R$ 250 e quatro por R$ 210;

Três carteiras escolares: R$ 40;

Uma cadeira de rodas: R$ 90;

28 gaveteiros: cinco por R$ 80, um por R$ 100, 20 por R$ 60;

16 armários: quatro por R$ 80, sete por R$ 100, dois por R$ 130, três por R$ 120;

Um arquivo: R$ 70;

40 mesas de escritório: R$ 150;

12 celulares usados: R$ 450;

13 celulares lacrados: R$ 750;

16 mesas de madeira: uma por R$ 160, 23 por R$ 150

29 mesas de plástico: R$ 40;

Duas lousas: R$ 20;

Quatro toners de impressora: um por R$ 40, três por R$ 15;

Sete bebedouros: um por R$ 80, seis por R$ 70;

Três mesas de refeitório com bancos: R$ 350;

Seis notebooks: cinco por R$ 2.100, um por R$ 1.500;

Duas geladeiras: uma por R$ 350 e outra por R$ 150);

Cinco aparelhos de ar condicionado: quatro por R$ 1.000 e um não utilizado por R$ 1.800;

Um frigobar: R$ 150;

Fogão industrial: R$ 850;

Cinco escrivaninhas: R$ 80;

Duas escadas de ferro: R$ 30

Um lote de ferramentas diversas: R$ 650

Seis bancadas com morsa: R$ 80;

Três carrinhos de carga: R$ 40;

45 cadeiras fixa: R$ 70;

Nove chuveiros: R$ 10;

Um sofá: R$ 150;

Três TVs: duas por R$ 650 e uma por R$ 300;

Três aparelhos de som: dois por R$ 350 e um por R$ 230;

Um micro-ondas (R$ 150);

Um projetor digital (R$ 2.100),

Seis leitores de código de barras: R$ 650;

15 prateleiras brancas para exposição de produto: R$ 120;

Um microfone: R$ 230;

Três telefones fixos: R$ 150;

Um triturador de papel: R$ 280;

Dois ventiladores: um por R$ 150 e um por R$ 50;

Uma cafeteira: R$ 250;

Uma máquina de escrever: R$ 50;

Três cadeiras azuis: R$ 70;

17 bancos de madeira: R$ 30;

20 cadeiras giratórias: R$ 80;

205 cadeiras de plástico: R$ 15;

Oito cadeiras infantis coloridas: R$ 10;

12 cadeiras “antigas”: R$ 50.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias