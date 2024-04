De rejeitado a campeão: psicólogo dá dicas e faz alertas para Davi após fim de reality

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 18/04/2024 - 17:58 Para compartilhar:

Na noite de terça-feira, 16, o baiano Davi se consagrou como o grande vencedor do “Big Brother Brasil 24“. Com 60,52% dos votos do público, ele levou para a casa o maior prêmio da história do reality show da Globo: R$ 2,92 milhões.

Durante o programa, o ex-motorista de aplicativo foi rejeitado pela maioria dos participantes, brigou com a maioria dos brothers e até pensou em desistir da competição. Agora, vencedor da 24ª edição, ele deve se preparar psicologicamente após se tornar uma pessoa pública, que está sujeita à exposição, críticas e cobranças.

Ao participar do “Mais Você”, da TV Globo, na manhã de quarta-feira, 17, Davi foi detonado ao dizer que está “conhecendo” a então namorada, Mani Reggo. A declaração deixou alguns internautas chocados, já que dentro do “BBB24” ele chegou a se referir a Mani como esposa.

À IstoÉ Gente, o psicólogo Alexander Bez, que é especialista em relacionamentos pela universidade de Miami, ansiedade e síndrome do pânico pela Universidade da Califórnia, e em saúde mental, dá algumas dicas e faz alertas para Davi após o fim de reality show.

“A saúde mental hoje em dia é bastante complicada em alguns aspectos, principalmente quando se envolve em atribulações midiáticas. Ao se tornar uma pessoa reconhecida, você passa a ser uma figura de destaque e, consequentemente, precisa lidar com um equilíbrio delicado para não ser afetado por mudanças de humor, especialmente se não souber lidar com a mídia. Se a saúde mental não estiver sólida, podem surgir condutas negativas, como comportamento arrogante ou depressão”, começa o profissional.

Como não se deslumbrar com a fama?

“A fama pode ser tão benéfica quanto prejudicial, dependendo de como você a administra. Se você tende a ser simples e autêntico, isso se refletirá positivamente na sua exposição pública. Por outro lado, se você é inclinado à antipatia ou arrogância, lidar com a fama pode ser um desafio. Sua autenticidade e equilíbrio emocional e intelectual são determinantes na construção ou destruição da sua fama.”

Pressão X mídia

“A pressão para lidar com a mídia é sempre significativa, tanto internamente quanto externamente. Além da pressão para lidar com a exposição pública, há também a pressão interna, onde você se cobra constantemente para estar sempre em evidência. Entender que a exposição midiática pode ser temporária e não definir sua autoestima é crucial para evitar transtornos de ansiedade e depressão.”