De queridinho dos famosos a acusado de estupro: conheça a história e polêmicas de Felipe Prior

Ainda de acordo com a vítima, após o crime, Prior viu o sangue e a questionou se gostaria de ir ao hospital, mas a vítima optou em ir para casa. Quando chegou, ficou “no chuveiro tentando estancar o sangue sozinha”, mas sua pressão já estava muito baixa. A jovem, então, pediu ajuda para sua mãe, que decidiu levá-la ao hospital.

A lesão foi constatada como uma laceração de grau 1 – compatível com fricção de pênis ou introdução de outro instrumento na vagina, conforme o prontuário que o “Fantástico” teve acesso. “A médica me perguntou diversas vezes, perguntou para minha mãe o que, de fato, tinha acontecido. Que lá era um lugar seguro, que eu podia confiar nela, que era necessário falar a verdade, mas eu não quis falar”, recordou.

De queridinho dos famosos a acusado de estupro: afinal, quem é Felipe Prior?

Felipe Antoniazzi Prior, que nasceu no dia 18 de junho de 1992 (31 anos) é um arquiteto paulistano que ganhou fama por ter participado do ‘BBB 20’, da TV Globo. Prior fez graduação em Arquitetura na Universidade Presbiteriana Mackenzie, ele jogou pelo time de futsal e futebol do Mackenzie como zagueiro e volante. Atualmente, ele é empresário, um dos sócios da pizzaria SaltZN.

BBB 20 e queridinho dos famosos

Felipe Prior foi um dos protagonistas do ‘BBB 20’. O ex-brother foi o décimo eliminado da edição no paredão histórico com Manu Gavassi e Mari Gonzales, com 1,5 bilhão de votos, ele recebeu 56, 73%.

Prior foi chamado de “El Mago” e utilizaram a expressão joga y joga para falar do perfil jogador do arquiteto, ele recebeu torcida de famosos, como: Neymar, Gabriel Medina, Gabigol e Thiaguinho, entre outras personalidades.

Sucesso nas redes sociais

Após a sua participação no reality show da Globo, Prior tornou-se influencer e conquistou mais de cinco milhões de seguidores em seu perfil no Instagram.

Felipe Prior se envolve em briga

Em novembro de 2020, Felipe Prior se envolveu numa briga em Ilhabela, litoral norte de São Paulo. Nas imagens, que foram divulgadas nas redes sociais, é possível ver o início da confusão até que um homem de camisa preta começa a desferir socos no ex-BBB. Para se defender, ele tenta arremessar uma garrafa de cerveja na direção do rapaz, mas erra.

“Sou eu mesmo no vídeo, a briga não foi comigo, entrei para apaziguar. A briga que estava rolando era com outra pessoa da minha roda e acabou sobrando para mim. Tomei uns socos como puderam ver, mas é vida que segue”, disse Prior na época.

Primeiro namoro de Felipe Prior aos 30 anos

No começo de março deste ano, Felipe Prior anunciou o primeiro namoro de sua vida, aos 30 anos de idade, com Jéssica Castro, influenciadora que atua no mercado financeiro. “Conheci a Jéssica na virada do meu aniversário, no dia 18 de junho, em Campos do Jordão. A gente foi conhecendo e vendo que tinha objetivos parecidos. Sem contar que ela é uma gata”, explicou o ex-BBB, em entrevista à Quem.

“Dois meses atrás, rolou o pedido de namoro. A gente fez uma viagem e foi bem legal o pedido. Eu nunca tinha namorado antes porque não me permitia, não era o meu objetivo e não tinha encontrado a menina certa. A gente é muito diferente, mas se completa”.

“Sou romântico do meu jeito. Não sou o cara de ficar de frufru, mas do meu jeito acabo conquistando o coração dela”, declarou.

Na sabatina, Prior ainda falou sobre casamento e filhos: “Tudo na minha vida demora. Para namorar demorou… Para casar vai mais dez anos (risos). Brincadeira. A gente só tem dois meses de namoro. É cedo para morar junto. Por enquanto é legal cada um ter seu espaço. Em relação a filho, acho que todo mundo quer, mas por enquanto está em segundo plano. Quero viajar muito com ela antes”.

Felipe Prior se pronuncia após ser condenado por estupro: ‘Plena inocência’

Por meio de um comunicado oficial nas redes sociais de Prior, a defesa dele reiterou a sua inocência. Veja abaixo na íntegra!

“Através do presente comunicado, com pesar, mas profundo respeito, a Defesa de Felipe Antoniazzi Prior recebeu informações pelos meios de comunicação, da sentença de procedência da ação penal. A qual inclusive sequer foi publicada e se encontra em segredo de justiça”, começou a nota.





“A sentença será objeto de Apelação, face a irresignação de Felipe Antoniazzi Prior e de sua Defesa, que nele acredita integralmente, depositando-se crédito irrestrito em sua inocência e de que, em sede recursal, lograr-se-á sua reforma, em prestígio à Justiça, reconhecendo-se sua legítima e verdadeira inocência, que restou patentemente demonstrada durante a instrução processual”.

“Reafirmando-se a plena inocência de Felipe Antoniazzi Prior, repisa-se ser esse seu status cívico e processual, à luz da presunção de inocência, impondo-se a ele, como aos demais cidadãos em um Estado Democrático de Direito, como o pátrio, respeito, em primazia ao inciso LVII, do artigo 5°, da Constituição Federal brasileira que preconiza que ‘Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória’, para que não se incorra em injustiças, como muitas já assistidas, infelizmente, em nosso país”, finaliza.