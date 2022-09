De ‘queridinha’ do SBT para a Globo: Conheça a trajetória de Lívia Andrade

Mariana Stocco 05/09/2022 - 9:23 Compartilhe

Lívia Andrade literalmente brilhou em sua participação no “Domingão com Huck”, programa da rede Globo, no último domingo (4). A apresentadora, que irá completar 40 anos em 2023, está começando sua carreira na emissora como integrante do elenco fixo do quadro “Acredite em Quem Quiser”, depois de anos como funcionária de Silvio Santos no SBT.







A apresentadora é conhecida do público brasileiro e já viu o seu nome envolvido em polêmicas na internet. Confira abaixo a trajetória de Lívia Andrade na televisão:

A carreira de Lívia começou quando ela ainda era adolescente e começou a estrelar comerciais. O sucesso com o público da televisão começou ainda no final dos anos 1990, quando ela trabalhou como assistente de palco do programa Fantasia, que fez um sucesso estrondoso na programação do SBT.

Mais tarde, já no início dos anos 2000, ela começou a chamar a atenção dos adultos por conta de sua beleza e sensualidade. Ela fez parte do grupo As Mallandrinhas, que participava do então programa do apresentador Sergio Mallandro na TV Gazeta. Naquela época, Andrade começou a chamar a atenção das revistas masculinas e estampou publicações como a Playboy e a Sexy.

Foi no SBT, no entanto, que Lívia Andrade viu o sucesso chegar. Durante alguns anos, ela participou do programa A Praça é Nossa, em que interpretava personagens que encantavam por conta de sua beleza e boa forma.

Entre 2008 e 2019, a apresentadora roubou a cena ao participar do quadro Jogo dos Pontinhos, do Programa Silvio Santos. Durante o dominical, ela ficou conhecida por ser a “queridinha” do patrão, mostrando sempre ter uma grande química com o Homem do Baú.

Além de vários outros trabalhos como atriz, Lívia Andrade foi escolhida para ser uma das apresentadoras do programa Fofocalizando, que permanece na programação do SBT até hoje. Lívia, no entanto, não faz mais parte do elenco do vespertino.

Ela teve seu contrato encerrado com a emissora em outubro de 2020, depois de uma polêmica por fazer críticas à Igreja Universal do Reino de Deus durante o programa. Desde então, Andrade vem fazendo muito sucesso nas redes sociais.