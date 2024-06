De pupilo de Silvio Santos a polêmica com garoto de programa: saiba quem é Dudu Camargo

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 14/06/2024 - 16:14 Para compartilhar:

Em entrevista ao programa “Sensacional”, da RedeTV!, Dudu Camargo, 26 anos, que ficou sete anos no SBT e foi demitido por conta de uma polêmica, revelou que antes de sair da emissora, recebeu conselhos de Silvio Santos.

“Ele (Silvio Santos) valoriza o resultado, tanto é que ele vivia me falando: ‘Dudu, seus colegas não gostam de você, mas o público gosta’. Quando você era apadrinhado por ele, você era muito perseguido, e eu fui”, recordou o apresentador.

Pupilo de Silvio Santos, Dudu Camargo já se envolveu em diversas polêmicas, além de assumir o cargo de apresentador do SBT. A nossa reportagem conta mais sobre sua trajetória.

Quem é Dudu Camargo?

Eduardo Ferreira de Almeida Camargo, mais conhecido como Dudu Camargo, nasceu no dia 1º de junho de 1998 (25 anos). Antes de ingressar na televisão, ele trabalhou como ator em algumas peças de teatro e fez uma participação na novela ‘Revelação’ (2008), do SBT. Em 2011, também participou do quadro Lendas Urbanas, do ‘Programa do Gugu’, na Record TV, e foi o Homem do Saco no ‘Fofocalizando’.

Em 2016, com apenas 18 anos de idade, Dudu assumiu a apresentação do telejornal ‘Primeiro Impacto’. Na época, a escalação dividiu opiniões devido a falta de experiência e de formação jornalística. Em 2017, ele também passou pela bancada do ‘SBT Notícias’.

Motivo bizarro de sua demissão do SBT Dudu Camargo, de 25 anos, que comandou o jornalístico ‘Primeiro Impacto’ por quase sete anos, foi demitido do SBT no início de junho deste ano. Segundo informações do site TV Pop, o motivo da demissão de Dudu seria um episódio de mal-estar do apresentador, que teria defecando em seu próprio camarim. Ainda de acordo com o veículo, ele teria se limpado com uma toalha, mas não jogou o pano no lixo e o escondeu atrás de um micro-ondas. Outros comunicadores, que também usam o mesmo camarim, reclamaram com a diretoria da emissora. Pelas câmeras de segurança, eles encontraram o responsável pela situação constrangedora. Camargo não teria negado ser o responsável pela caganeira, justificando que sentiu um mal-estar e não conseguiu chegar ao banheiro. Polêmicas de Dudu Camargo Vale lembrar que essa não é a primeira polêmica que Dudu Camargo se envolve. Listamos algumas abaixo. Confira! Importunação sexual Em 2020, a cantora Simony entrou com uma representação judicial contra Dudu Camargo pelo crime de importunação sexual. Na época, ela teve os seios apalpados pelo apresentador enquanto cobria os Bastidores do Carnaval, da Rede TV! Em maio deste ano, a Justiça decidiu pela condenação por importunação sexual e Dudu terá de pagar uma indenização de R$ 30 mil a Simony por danos morais. Advertência Dudu Camargo levou uma grave advertência da direção do SBT devido o seu comportamento inadequado com Simony. Treta com Maisa Silva Em 2017, Dudu se envolveu em uma polêmica com Maisa Silva. Na ocasião, a apresentadora, ao participar do “Programa Silvio Santos” com Camargo, deu um fora nele depois que Silvio sugeriu que ela namorasse o ex-apresentador do “Primeiro Impacto”. Em janeiro deste ano, após comentar sobre um caso de feminicídio no jornalístico do SBT, Dudu comparou a Maisa e disparou: “Imagina se eu tivesse matado a Maisa? Não matei a Maisa. É, a pessoa não é correspondida… Ok, vida que segue! Não precisa matar como esse aí fez.” Garoto de programa Por meio de uma live no Instagram, em agosto do ano passado, o garoto de programa Arthur Mondelo revelou que o ex-apresentador do SBT passou um apuro com ele durante a relação sexual: o pupilo de Silvio Santos teve uma diarreia na hora do sexo. “Sou eu sim, o acompanhante que saiu com o apresentador, que o apresentador não aguentou e ploft ploft. Eu não contei para as pessoas que eu atendi o apresentador e ele cagou em mim. Aliás, 50% dos clientes fazem isso. Você vai cutucar lá atrás e acha que vai sair o que, meu amor? Ouro? Sorvete? Pelo amor de Deus, me ajuda, né? Coitadinho”, contou Arthur. “A hora que eu acendi a luz na casa, eu vi que ele estava escondendo o rosto. E eu falei pra ele: ‘você trabalha de que?’ E ele percebeu que não era estranho pra mim. Ele falou: ‘eu trabalho numa rádio’. E aí, no mesmo momento, ele colocou o óculos e falou assim ‘mas eu não sou apresentador’. E eu falei, putz, é o Dudu Camargo”, completou. Na época, a IstoÉ Gente procurou Dudu Camargo para saber se ele gostaria de se pronunciar sobre as declarações feitas pelo garoto de programa. Leia abaixo, na íntegra, o pronunciamento do apresentador! “Nunca tive nenhum tipo de contato pessoal, amoroso, sexual ou virtual com esse suposto garoto de programa. Não conheço pessoalmente, nem troquei mensagens com ele. Me chama atenção alguém, sem nenhuma prova, gerar tanta fake news. Devemos combater e não propagar esse tipo de notícia falsa”, afimou Dudu.